В Омске ввели новые правила ВПР: что изменилось и как их начнут проверять

Также директор Федерального института оценки качества образования Владимир Старичков рассказал о новшествах во Всероссийских проверочных работах (ВПР). В этом учебном году их будут писать ученики 10-х классов, а для 11-классников ВПР отменены. У четвероклассников появится новый предмет — литературное чтение, а время на выполнение ВПР сократится до одного урока. В 5-8-х и 10-х классах введут литературу, а 7-8-классников проверят по информатике. Все классы будут изучать иностранные языки, но с 2025 года уберут элемент «говорение». Русский язык будет преподаваться в течение одного урока во всех классах, кроме 10-го.