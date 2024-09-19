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Posted 19 сентября, 02:14

Published 19 сентября, 02:14

Modified 19 сентября, 02:45

Updated 19 сентября, 02:45

Омичам рассказали, как поменялись правила проверки ВПР и контрольных работ

В Омске ввели новые правила ВПР: что изменилось и как их начнут проверять

19 сентября 2024, 02:14
Фото: 1MI

Омичам рассказали, как поменялись правила проверки ВПР и контрольных работ

Директор Федерального института оценки качества образования Владимир Старичков рассказал о новшествах в Всероссийских проверочных работах (ВПР).

На совещании Федеральной службы по надзору в сфере образования обсудили новые правила для контрольных работ. Теперь проводить их на муниципальном уровне нельзя, а на региональном — только с согласия Рособрнадзора. Учителя могут создавать свои контрольные работы для проверки знаний учеников. Об изменениях рассказали в Минобразования.

Также директор Федерального института оценки качества образования Владимир Старичков рассказал о новшествах во Всероссийских проверочных работах (ВПР). В этом учебном году их будут писать ученики 10-х классов, а для 11-классников ВПР отменены. У четвероклассников появится новый предмет — литературное чтение, а время на выполнение ВПР сократится до одного урока. В 5-8-х и 10-х классах введут литературу, а 7-8-классников проверят по информатике. Все классы будут изучать иностранные языки, но с 2025 года уберут элемент «говорение». Русский язык будет преподаваться в течение одного урока во всех классах, кроме 10-го.

Результаты ВПР можно будет узнать через программу «Адаптер», доступную на сайте ФИОКО и в личных кабинетах школ. В разделе «Паспорт образовательной организации» будут размещены основные данные, которые больше не нужно будет запрашивать перед проведением ВПР. В разделе аналитики представят результаты для каждой школы и рекомендации по их улучшению.

Процесс обучения стараются сделать более комфортным и гибким, адаптированным к потребностям школьников и их учителей.

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#Кристина Антоносян#Образование#Омск#Омская область#Россия#Новости#Минобразования
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