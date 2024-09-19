В Омске перед отопительным сезоном без горячей воды остались 400 домов

Posted 19 сентября, 10:57
Published 19 сентября, 10:57
Modified 19 сентября, 10:59
Updated 19 сентября, 10:59
Генеральный директор «Тепловой компании» на пресс-конференции, посвященной началу отопительного сезона, рассказал, что в Омске около 400 домов остаются без воды. Такие данные он озвучил в четверг, 19 сентября.
В четверг, 19 сентября 2024 года, в Омске проходит пресс-конференция, посвященная старту отопительного сезона в Омске. В ходе мероприятия глава МП города Омска «Тепловая компания» Владимир Дмитриев озвучил, что в Омске порядка 400 домов остаются без горячей воды.
От «Тепловой компании» сейчас работают четыре аварийно-восстановительные бригады, они занимаются раскопками и восстановлением.
» В нынешнем году эти бригады провели работы на 638 адресах. Сейчас акцент смещается на копание. Наблюдаются 102 повреждения, которые влияют на качество горячей воды», — подчеркнул Дмитриев.
Глава компани добавил, что готовность котельный на сегодняшний день составляет 100%, а сетей — только на 90%. Однако все сотрудники предприятия работают ежедневно без выходных, чтобы успеть их отремонтировать.
Напомним, что отопление в дома омичей начнут давать уже в следующий понедельник, 23 сентября. На подключение к теплу понадобится не меньше трех недель.