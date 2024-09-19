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Posted 19 сентября, 12:33

Published 19 сентября, 12:33

Modified 19 сентября, 12:42

Updated 19 сентября, 12:42

Бывшего ректора ОмГТУ и его коллег хотят отправить в колонию на долгий срок

«Умные мошенники». Экс-ректору ОмГТУ и его коллегам грозит колония и крупные штрафы

19 сентября 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney

Бывшего ректора ОмГТУ и его коллег хотят отправить в колонию на долгий срок

В Омске продолжается судебный процесс над бывшим ректором ОмГТУ Дмитрием Маевским и двумя профессорами, обвиняемыми в хищении средств университета путем подачи фиктивной заявки на научную работу.

Как сообщил НГС55, в Омске разворачивается громкий судебный процесс. На скамье подсудимых — бывший ректор Омского государственного технического университета (ОмГТУ) Дмитрий Маевский, профессор Владислав Рачек и еще один экс-профессор. Ранее зампрокурора уже утвердил обвинительное заключение в отношении сотрудников ОмГТУ.

Им вменяют в вину мошенничество, связанное с хищением средств университета. Следствие установило, что в 2017 году Маевский, действуя в сговоре с тогдашним ректором Анатолием Косых, разработал план по незаконному завладению университетскими денежными средствами.

Суть схемы заключалась в том, что обвиняемые подали заявку на выполнение научно-исследовательской работы, которая фактически представляла собой переписанное исследование, выполненное сотрудниками одного из вузов Санкт-Петербурга.

Прокуратура требует для обвиняемых строгого наказания. Предлагается наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 400 тысяч рублей. Дмитрию Маевскому, как предполагаемому организатору схемы, грозит более строгое наказание — 5 лет в колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Судебное разбирательство по делу о хищении средств ОмГТУ продолжается.

Как сообщает Город55 Анатолия Косых не стало в августе этого года. Из 69 лет жизни он посвятил работу в политехе 45 лет.

В Омске скончался заведующий кафедрой и экс-ректор ОмГТУ Анатолий Косых
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