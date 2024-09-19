«Умные мошенники». Экс-ректору ОмГТУ и его коллегам грозит колония и крупные штрафы

Прокуратура требует для обвиняемых строгого наказания. Предлагается наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 400 тысяч рублей. Дмитрию Маевскому, как предполагаемому организатору схемы, грозит более строгое наказание — 5 лет в колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей.