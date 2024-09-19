Тепло днем, мороз ночью. Омскую область захлестнет капризная погода

Posted 19 сентября, 09:20
Published 19 сентября, 09:20
Modified 19 сентября, 09:28
Updated 19 сентября, 09:28
В Омской области сохраняется переменчивая погода, которая, по прогнозам Обь-Иртышского УГМС, продлится до конца недели. В ближайшие дни жители региона смогут насладиться тёплыми днями, однако ночные заморозки по-прежнему будут напоминать о приближающейся осени. Уже в воскресенье, 22 сентября, северо-западные районы ощутят первые признаки похолодания, которое на следующей неделе охватит всю область.
Согласно прогнозу, в субботу, 21 сентября, ночные температуры будут колебаться в пределах +3…+8°C, однако в приземных слоях воздуха местами ожидаются заморозки до -5°C. Днём столбики термометров поднимутся до +16…+21°C, и возможны небольшие дожди.
В воскресенье погода станет ещё более разнообразной. Ночью температура воздуха достигнет своего максимума на этой неделе, поднявшись до +6…+11°C. Днём потеплеет до +17…+22°C, однако в северо-западных районах начнётся похолодание, и температура опустится до +12…+17°C. Ветер в этих районах может усилиться до 15–20 м/с, что добавит прохлады и станет предвестником более значительных изменений в погоде. Жители Омской области должны быть готовы к переменам в погодных условиях.
Ранее Город55 уже информировал о том какая погода ждем омичей зимой. В городе не ожидается заморозков ниже -40 градусов.