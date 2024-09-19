Тепло днем, мороз ночью. Омскую область захлестнет капризная погода

В воскресенье погода станет ещё более разнообразной. Ночью температура воздуха достигнет своего максимума на этой неделе, поднявшись до +6…+11°C. Днём потеплеет до +17…+22°C, однако в северо-западных районах начнётся похолодание, и температура опустится до +12…+17°C. Ветер в этих районах может усилиться до 15–20 м/с, что добавит прохлады и станет предвестником более значительных изменений в погоде. Жители Омской области должны быть готовы к переменам в погодных условиях.