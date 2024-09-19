Стало известно, как быстро и навсегда избавиться от жучков в крупе и кухонном шкафу

Чаще всего насекомые попадают в квартиры вместе с крупой, которая была заражена еще в магазине, такая же схема работает с крупами, продающимися на развес. Жуки живут в пачках гречки, риса, макарон и других. Когда насекомые понимают, что попали в комфортные «условия проживания», начинают размножаться, после чего вывести их становится очень сложно.