Стало известно, как быстро и навсегда избавиться от жучков в крупе и кухонном шкафу

Posted 19 сентября, 10:23
Published 19 сентября, 10:23
Modified 19 сентября, 12:04
Updated 19 сентября, 12:04
Маленькие жуки в крупе — частая и неприятная проблема. К сожалению, они могут появиться, даже если поддерживать на кухне идеальный порядок и тщательно следить за состоянием продуктов.
Чаще всего насекомые попадают в квартиры вместе с крупой, которая была заражена еще в магазине, такая же схема работает с крупами, продающимися на развес. Жуки живут в пачках гречки, риса, макарон и других. Когда насекомые понимают, что попали в комфортные «условия проживания», начинают размножаться, после чего вывести их становится очень сложно.
Важно отметить, что после попадания даже маленького количества жуков в крупу, ее нужно сразу выкинуть, а место, где она стояла обработать специальными средствами, о них речь пойдет дальше.
Чтобы навсегда избавиться от жуков, придется приложить немало усилий. Первое, что стоит сделать, заметив на полке с крупами насекомых — выкинуть все упаковки, даже не начатые (некоторые жуки могут прогрызать отверстия в упаковке). Не стоит тратить время на «перебирание» круп, это вряд ли даст эффект и не позволит избавиться от нежеланных гостей, часть из них все равно выживет.
После ревизии на полках, нужно тщательно помыть все близлежащие поверхности, так как на них могут быть личинки. Особое внимание нужно уделить стыкам и щелям, куда часто попадают хлебные крошки. Мусор, образовавшийся после уборки, лучше сразу вынести на помойку.
Есть несколько действенных способов, которые помогут избежать возвращения насекомых в дом. Первый — покупайте крупы только в прозрачных упаковках и внимательно рассматривайте их перед покупкой, так можно заметить жуков или их личинки. Второй — после покупки поместите упаковку в купой в морозилку на несколько суток.
Ранее Город55 рассказывал, как избавиться от тараканов в доме или квартире. В этом случае наиболее действенные методы — народные средства по типу борной кислоты и столового уксуса. Также могут помочь покупные средства на основе циперметрина, фентиона, малатиона и хлорпирифоса.