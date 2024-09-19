Совладельца «Вайлдберриз» Владислава Бакальчука задержали по подозрению в убийстве

Бизнесмена обвинили в пяти преступлениях: убийстве (ст. 105 ч. 2), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), покушении на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317) и самоуправстве (ст. 330). Сейчас он задержан и проведет под стражей ближайшие 48 часов.