«Со скоростью ведро в минуту»: где омичи собирают богатый грибной урожай

Грибной сезон в Омске продолжает радовать разнообразием и неожиданными находками. Несмотря на капризы природы и сложные погодные условия, местные леса остаются щедрыми на дары, привлекая все больше любителей «тихой охоты». Так что, если вы еще не успели отправиться в лес, самое время это сделать, ведь, как показывает практика, сюрпризы могут ждать за каждым деревом.