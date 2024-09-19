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Posted 19 сентября, 11:57

Published 19 сентября, 11:57

Modified 19 сентября, 13:01

Updated 19 сентября, 13:01

Омичи обнаружили в лесах «нашествие» рыжиков и море лисичек

«Со скоростью ведро в минуту»: где омичи собирают богатый грибной урожай

19 сентября 2024, 11:57
Фото: Изображение Midjourney

Омичи обнаружили в лесах «нашествие» рыжиков и море лисичек

Омские леса изобилуют грибами: сезон «тихой охоты» в разгаре, и грибники уже делятся своими трофеями, среди которых обилие рыжиков, лисичек и даже не совсем червивых груздей.

Ранним утром, когда город еще окутан предрассветной тьмой, самые преданные грибники отправляются в леса в поисках своих любимых трофеев. Особенно удачливой оказалась омичка, которая отправилась в лес за опятами. Однако вместо них ее ждал настоящий сюрприз — целое море рыжиков!

«Я столько рыжиков никогда в жизни не видела», — поделилась она своими впечатлениями, добавив фотографию с полным корзинкой грибов.

Конечно, не обошлось и без «подводных камней»: многие грибы оказались поражены грибными комарами, но все же сбор получился богатым. В корзинку помимо рыжиков попали маслята, подосиновик, подберезовик и несколько семей переросших опят.

Фото: Грибы. Грибники Омска и Омской области.

Несмотря на то, что не все грибные маршруты оказались удачными, например, в направлении Крутой Горки — Покровки грибников «ветром сдуло», и опят осталось совсем немного, природа все равно порадовала охотников: «Зато появились не совсем червивые грузди. В этот раз из ведра получилось 2,5 литра уже готовых, в банках».

Фото: Грибы. Грибники Омска и Омской области.

Другие любители «тихой охоты» также делятся своими находками. Одна из них отметила, что в лесу «лисички собираются со скоростью ведро в минуту».

Фото: Грибы. Грибники Омска и Омской области.

Грибной сезон в Омске продолжает радовать разнообразием и неожиданными находками. Несмотря на капризы природы и сложные погодные условия, местные леса остаются щедрыми на дары, привлекая все больше любителей «тихой охоты». Так что, если вы еще не успели отправиться в лес, самое время это сделать, ведь, как показывает практика, сюрпризы могут ждать за каждым деревом.

Ранее, по информации от Города55, омич обнаружил возле своего дома необычные и малоизученные грибы, которые называются феолепиота золотистая.

Вот это улов. Омич нашел ультраредкие «деревянные» грибы
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#Екатерина Тараленко#Погода#Омск#Омская область#Россия#Новости#Природа#Грибы#Грибники#Опята#Грибной сезон#Лисички#Рыжики
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