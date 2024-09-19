«Со скоростью ведро в минуту»: где омичи собирают богатый грибной урожай

Posted 19 сентября, 11:57
Published 19 сентября, 11:57
Modified 19 сентября, 13:01
Updated 19 сентября, 13:01
Ранним утром, когда город еще окутан предрассветной тьмой, самые преданные грибники отправляются в леса в поисках своих любимых трофеев. Особенно удачливой оказалась омичка, которая отправилась в лес за опятами. Однако вместо них ее ждал настоящий сюрприз — целое море рыжиков!
«Я столько рыжиков никогда в жизни не видела», — поделилась она своими впечатлениями, добавив фотографию с полным корзинкой грибов.
Конечно, не обошлось и без «подводных камней»: многие грибы оказались поражены грибными комарами, но все же сбор получился богатым. В корзинку помимо рыжиков попали маслята, подосиновик, подберезовик и несколько семей переросших опят.
Несмотря на то, что не все грибные маршруты оказались удачными, например, в направлении Крутой Горки — Покровки грибников «ветром сдуло», и опят осталось совсем немного, природа все равно порадовала охотников: «Зато появились не совсем червивые грузди. В этот раз из ведра получилось 2,5 литра уже готовых, в банках».
Другие любители «тихой охоты» также делятся своими находками. Одна из них отметила, что в лесу «лисички собираются со скоростью ведро в минуту».
Грибной сезон в Омске продолжает радовать разнообразием и неожиданными находками. Несмотря на капризы природы и сложные погодные условия, местные леса остаются щедрыми на дары, привлекая все больше любителей «тихой охоты». Так что, если вы еще не успели отправиться в лес, самое время это сделать, ведь, как показывает практика, сюрпризы могут ждать за каждым деревом.
Ранее, по информации от Города55, омич обнаружил возле своего дома необычные и малоизученные грибы, которые называются феолепиота золотистая.