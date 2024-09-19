Сэкономили 4 млн. В Омск из Тамбовской области привезут 2,2 тысячи саженцев деревьев

Posted 19 сентября, 10:59
Published 19 сентября, 10:59
Modified 19 сентября, 11:03
Updated 19 сентября, 11:03
В рамках новой инициативы, разработанной Управлением дорожного хозяйства и благоустройства, планируется провести обширное обновление городских зеленых насаждений. Это стало возможным благодаря успешному завершению тендера на поставку саженцев, который был организован мэрией города.
Процесс торгов, проведенный недавно, позволил существенно сократить первоначальную стоимость контракта на закупку саженцев. Изначально оцененная в 14,8 млн рублей, сумма была снижена до 11,1 млн рублей. Победителем стал индивидуальный предприниматель Максим Поляков из Мичуринска, города, известного своими достижениями в области селекции растений и агрономии.
Согласно условиям контракта, предприниматель из Мичуринска должен до 15 сентября доставить в питомник Управления дорожного хозяйства и благоустройства на улице 1-й Учхозной около 2,2 тысячи саженцев различных видов деревьев. В список поставки входят такие деревья, как берёза бородавчатая, липа мелколистная, ива ломкая и белая, тополь серебристый, клён остролистный и татарский, рябина обыкновенная, ясень обыкновенный, яблоня сибирская и лесная, сосна обыкновенная, лиственница сибирская, ель обыкновенная и колючая. Наибольшее количество требуется для саженцев сибирской яблони и лиственницы, составляя 674 и 777 штук соответственно.
Отметим, что поставщик саженцев — Максим Поляков — владеет компанией «7 гектар», которая специализируется на выращивании плодовых деревьев, кустарников и орехов. Предприниматель часто получает госконтракты на поставку саженцев от компаний из различных городов.
Ранее Город55 информировал о том, что омская фирма хотела вырубить деревья рядом с кинотеатром «Маяковский».