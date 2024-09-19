Сэкономили 4 млн. В Омск из Тамбовской области привезут 2,2 тысячи саженцев деревьев

Согласно условиям контракта, предприниматель из Мичуринска должен до 15 сентября доставить в питомник Управления дорожного хозяйства и благоустройства на улице 1-й Учхозной около 2,2 тысячи саженцев различных видов деревьев. В список поставки входят такие деревья, как берёза бородавчатая, липа мелколистная, ива ломкая и белая, тополь серебристый, клён остролистный и татарский, рябина обыкновенная, ясень обыкновенный, яблоня сибирская и лесная, сосна обыкновенная, лиственница сибирская, ель обыкновенная и колючая. Наибольшее количество требуется для саженцев сибирской яблони и лиственницы, составляя 674 и 777 штук соответственно.