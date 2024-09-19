РЭО: В Приморье будут развивать инфраструктуру ТКО

По его словам, стороны определились с развитием ключевой и необходимой сферы — утилизации коммунальных отходов. В этой области накопилось множество проблем: практически в каждом муниципалитете спецтехника для вывоза мусора не справляется со своей задачей, наблюдается нехватка контейнеров и мощностей для переработки. Эти вопросы были предметом серьезного обсуждения, и стороны приняли решение о мероприятиях, финансирование которых будет заложено в бюджете на 2025 год. В том числе это закупки дополнительных мусоровозов и контейнеров. Также Российский экологический оператор окажет поддержку в приобретении станций для сортировки и перегрузки мусора.