РЭО: В Приморье будут развивать инфраструктуру ТКО

Posted 19 сентября, 11:31
Published 19 сентября, 11:31
Modified 19 сентября, 11:42
Updated 19 сентября, 11:42
Издание vostokmedia.com пишет, что Денис Буцаев рассказал о реализации нескольких концессионных проектов по строительству объектов обращения с отходами в Приморском крае. Вместе с правительством региона РЭО создаст проектные компании для их реализации. Также на встрече был поднят вопрос о проведении изысканий на земельных участках, которые намечены на сентябрь с использованием средств из регионального бюджета. Создание новых объектов будет способствовать достижению показателей национального проекта «Экология».
Проектно-сметная документация на объекты ТКО будет подготовлена в следующем году.
Все проекты реализуются на основании концессионных соглашений общей стоимостью 17,8 миллиарда рублей. Мощность обработки этих объектов составит 519 тонн в год.
Олег Кожемяко подчеркнул, что достигнутые договоренности помогут упорядочить в Приморском крае сферу обращения с отходами.
По его словам, стороны определились с развитием ключевой и необходимой сферы — утилизации коммунальных отходов. В этой области накопилось множество проблем: практически в каждом муниципалитете спецтехника для вывоза мусора не справляется со своей задачей, наблюдается нехватка контейнеров и мощностей для переработки. Эти вопросы были предметом серьезного обсуждения, и стороны приняли решение о мероприятиях, финансирование которых будет заложено в бюджете на 2025 год. В том числе это закупки дополнительных мусоровозов и контейнеров. Также Российский экологический оператор окажет поддержку в приобретении станций для сортировки и перегрузки мусора.
Работа в этом направлении, а также поддержка со стороны Правительства России по вопросам лизинга техники позволят создать эффективную систему для своевременного вывоза отходов, переработки твердых коммунальных отходов и упорядочивания дел в этой сфере, добавил Кожемяко.