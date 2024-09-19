Построят сами. На новую школу на Левобережье Омска потратят минимум 3,5 млрд рублей

Posted 19 сентября, 09:19
Published 19 сентября, 09:19
Modified 19 сентября, 10:41
Updated 19 сентября, 10:41
Город55 выяснил новые подробности строительства школы на 1550 мест на берегу реки Замарайка в «Кварталах Драверта». На прошлой неделе мэр Сергей Шелест сообщил, что застройщики и городская администрация продолжают заключать соглашения для финансирования строительства и ремонта соцобъектов. Среди них он упомянул и «Бруснику», которая «взяла на себя обязательство построить школу на 1 550 мест в границах улиц Шаронова — 2-я Рыбачья».
Застройщик «Кварталов Драверта» действительно собирается построить за свой счет школу переменной этажности, однако соглашение пока так и не удалось заключить.
«Подписание соглашения о строительстве школы между органом местной власти и ООО „Брусника“ планировалось одновременно с выдачей застройщику необходимого разрешения на строительство многоквартирного дома следующей очереди Кварталов Драверта. ООО „Брусника“ взяло на себя обязательство построить объект образования. Разрешение на строительство на данный момент органом власти не выдано», — пояснили Городу55 в пресс-службе компании.
Речь идет о возведении третьей очереди жилья, разрешение на строительство которой уральская компания по планам хотела получить еще в марте 2024-го. Однако в Омске, напомним, только в июле возобновили выдачу разрешительных документов, и процесс пока идет неспешно.
Когда разрешение на строительство третьей очереди все же будет получено, фирма планирует сама приступить к строительству школы. Как сообщили Городу55, инвестиции «Брусники» в образовательный объект составят 3,5 млрд рублей, без учета кредитной нагрузки. Сроки строительства школы на 1550 мест пока неизвестны.
Проектная документация по школе, кстати, уже готова. В здании высотой в 4-5 этажей будет три спортивных зала, трехэтажная библиотека, атриум, большая столовая и технокластер. Рядом со школой при этом рассчитывают оборудовать теннисный корт.
Обновлено: в пресс-службе омской мэрии Городу55 уточнили, что соглашение с «Брусникой» об участии застройщика в развитии социнфраструктуры все-таки уже подписано. И произошло это 19 августа.