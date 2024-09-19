Построят сами. На новую школу на Левобережье Омска потратят минимум 3,5 млрд рублей

Город55 выяснил новые подробности строительства школы на 1550 мест на берегу реки Замарайка в «Кварталах Драверта». На прошлой неделе мэр Сергей Шелест сообщил, что застройщики и городская администрация продолжают заключать соглашения для финансирования строительства и ремонта соцобъектов. Среди них он упомянул и «Бруснику», которая «взяла на себя обязательство построить школу на 1 550 мест в границах улиц Шаронова — 2-я Рыбачья».