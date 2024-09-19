Не получается оплатить проезд. Омичи сообщают о сбоях в общественном транспорте

Posted 19 сентября, 05:25
Published 19 сентября, 05:25
Modified 19 сентября, 05:28
Updated 19 сентября, 05:28
В социальных сетях омичи начали рассказывать о проблемах с оплатой проезда в муниципальном транспорте через систему СБП. По словам пользователей, у них возникли сложности с осуществлением платежей, что немного вызвало у них чувство легкой паники.
Однако в администрации города поспешили развеять все страхи омичей насчет оплаты проезда в муниципальном транспорте. Случаи сбоя являются единичными, и о массовых проблемах в городе не сообщается. Специалисты АО «Пассажирсервис» подтвердили, что в целом система работает исправно.
«По информации специалистов АО „Пассажирсервис“, массового сбоя при оплате проезда с помощью NFC-табличек нет. О частных случаях пассажиры могут сообщать по телефону 90-12-12, указав маршрут движения и гаражный номер подвижного состава. Также таблички предусматривают несколько способов оплаты: если пассажиру не удастся отсканировать QR-код, он может оплатить проезд смартфоном с NFC-меткой. Либо перейти к другой такой табличке, размещенной в салоне транспорта», — сообщили Городу55 в администрации города Омска.
Пользователям транспорта рекомендуется сохранять спокойствие и помнить о доступных альтернативных способах оплаты. Ранее Город55 также писал о жалобах омичей на переполненные автобусы, которые затрудняют дорогу от дома на работу и обратно. Также в администрации планируют пересмотреть тарифы на общественный транспорт.