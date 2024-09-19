gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 05:25

Published 19 сентября, 05:25

Modified 19 сентября, 05:28

Updated 19 сентября, 05:28

Иллюстрация

Не получается оплатить проезд. Омичи сообщают о сбоях в общественном транспорте

19 сентября 2024, 05:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи жалуются на сбои при оплате проезда в автобусах

В основном они происходят при попытке оплаты через СПБ. Однако такие случаи, как выяснилось, единичны.

В социальных сетях омичи начали рассказывать о проблемах с оплатой проезда в муниципальном транспорте через систему СБП. По словам пользователей, у них возникли сложности с осуществлением платежей, что немного вызвало у них чувство легкой паники.

Однако в администрации города поспешили развеять все страхи омичей насчет оплаты проезда в муниципальном транспорте. Случаи сбоя являются единичными, и о массовых проблемах в городе не сообщается. Специалисты АО «Пассажирсервис» подтвердили, что в целом система работает исправно.

«По информации специалистов АО „Пассажирсервис“, массового сбоя при оплате проезда с помощью NFC-табличек нет. О частных случаях пассажиры могут сообщать по телефону 90-12-12, указав маршрут движения и гаражный номер подвижного состава. Также таблички предусматривают несколько способов оплаты: если пассажиру не удастся отсканировать QR-код, он может оплатить проезд смартфоном с NFC-меткой. Либо перейти к другой такой табличке, размещенной в салоне транспорта», — сообщили Городу55 в администрации города Омска.

Пользователям транспорта рекомендуется сохранять спокойствие и помнить о доступных альтернативных способах оплаты. Ранее Город55 также писал о жалобах омичей на переполненные автобусы, которые затрудняют дорогу от дома на работу и обратно. Также в администрации планируют пересмотреть тарифы на общественный транспорт.

Необходимо полмиллиарда. В Омске готовятся поменять тарифы на общественный транспорт
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Транспорт#Омск#Новости#Автобусы#Оплата проезда#Городская администрация
Подпишитесь
Популярное