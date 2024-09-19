gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября 2024, 06:23

Published 19 сентября 2024, 06:23

Modified 19 сентября 2024, 06:25

Updated 19 сентября 2024, 06:25

Иллюстрация

Начнут с понедельника. В Омске определились со сроками подачи тепла в жилые дома

19 сентября 2024, 06:23
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация

Названа дата включения отопления в жилых домах омичей

При этом во многих домах нет горячей воды. На сетях постоянно ведутся работы.

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, в понедельник, 23 сентября, в городе начнут подавать отопление в жилые дома.

«Как и было поручено главой региона Виталием Павловичем Хоценко, не будем дожидаться установления среднесуточных + 8℃ в течение 5 дней. Процесс потребует какого-то времени на отладку, информацию о том, когда будет подключен тот или иной дом можно будет получить в своей управляющей организации», — сообщил он в своем телеграм-канале.

Как уже писал Город55, по многочисленным жалобам в соцсетях можно предположить, что город оказался не совсем готов к новому отопительному сезону. В первую очередь тепло должны были дать в детские сады и школы, а затем — в многоквартирные дома. Тем не менее, с этим этапом возникли сложности. Во многих домах отсутствует горячая вода, на сетях идут ремонтные работы.

Месяцы лишений. Омичи пожаловались на отсутствие горячей воды после летних отключений
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Горячая вода#Мэр#Жилые дома#Новости#Работы#Управляющая организация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика