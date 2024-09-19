Начнут с понедельника. В Омске определились со сроками подачи тепла в жилые дома

Названа дата включения отопления в жилых домах омичей

При этом во многих домах нет горячей воды. На сетях постоянно ведутся работы.

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, в понедельник, 23 сентября, в городе начнут подавать отопление в жилые дома. «Как и было поручено главой региона Виталием Павловичем Хоценко, не будем дожидаться установления среднесуточных + 8℃ в течение 5 дней. Процесс потребует какого-то времени на отладку, информацию о том, когда будет подключен тот или иной дом можно будет получить в своей управляющей организации», — сообщил он в своем телеграм-канале. Как уже писал Город55, по многочисленным жалобам в соцсетях можно предположить, что город оказался не совсем готов к новому отопительному сезону. В первую очередь тепло должны были дать в детские сады и школы, а затем — в многоквартирные дома. Тем не менее, с этим этапом возникли сложности. Во многих домах отсутствует горячая вода, на сетях идут ремонтные работы. Месяцы лишений. Омичи пожаловались на отсутствие горячей воды после летних отключений Узнать подробнее