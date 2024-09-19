«Молочный заговор»: директор омского дома-интерната обвиняется в получении взятки

Posted 19 сентября, 06:31
Published 19 сентября, 06:31
Modified 19 сентября, 06:33
Updated 19 сентября, 06:33
В Омской области разразился громкий скандал, который всколыхнул сферу социального обеспечения. В центре внимания оказался директор Такмыкского дома-интерната, которого подозревают в систематическом получении взяток.
По данным следствия, директор мог получить 256 тысяч рублей от местного предпринимателя за содействие в заключении контракта на поставку молочной продукции в учреждение. Однако, как выяснилось, это лишь вершина айсберга. Следователи предполагают, что на протяжении нескольких лет, начиная с 2021 года и до середины 2023 года, директор неоднократно получал денежные вознаграждения от этого же предпринимателя.
Взамен директор, как считают следователи, оказывал предпринимателю содействие в получении выгодных контрактов на поставку молочной и мясной продукции в дом-интернат, обеспечивая минимальный контроль за поставками. Такое сотрудничество подрывает доверие к системе социального обеспечения и ставит под угрозу качество предоставляемых услуг.
На данный момент директор находится под домашним арестом, что свидетельствует о серьезности предъявленных ему обвинений. Прокуратура Омской области взяла расследование под особый контроль, чтобы гарантировать его объективность и прозрачность. Если вина директора будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Следственные органы продолжают детально изучать все аспекты дела, чтобы привлечь всех виновных.
Город55 напоминает, что это не единственное дело касающиеся директора омского-интерната. Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело против руководителя «Омского дома-интерната» Владимира Метлицкого, обвиняемого в превышении полномочий.