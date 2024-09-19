«Молочный заговор»: директор омского дома-интерната обвиняется в получении взятки

По данным следствия, директор мог получить 256 тысяч рублей от местного предпринимателя за содействие в заключении контракта на поставку молочной продукции в учреждение. Однако, как выяснилось, это лишь вершина айсберга. Следователи предполагают, что на протяжении нескольких лет, начиная с 2021 года и до середины 2023 года, директор неоднократно получал денежные вознаграждения от этого же предпринимателя.