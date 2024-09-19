Наркотики и убийства. В Омск не пустили двух злодеев из Центральной Азии

Posted 19 сентября, 05:41
Published 19 сентября, 05:41
Modified 19 сентября, 05:43
Updated 19 сентября, 05:43
В Омской области пограничники остановили двух граждан Центральной Азии, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Их обнаружили в пункте пропуска «Исилькуль» во время проверки грузового поезда, который следовал в Россию, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Омской области.
Выяснилось, что у этих людей был запрет на въезд в страну, и оба ранее имели проблемы с законом. Один из них был осужден за наркотики, другой — за убийство и другие преступления.
Несмотря на запреты, они решили вместе попытаться перейти границу, спрятавшись в пустом вагоне поезда. Однако их задержали пограничники.
Суд приговорил нарушителей к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Один из них также должен выплатить штраф. Приговор вступил в силу.
Ранее Город55 рассказывал о жителе Омска, который поехал в Кемеровскую область и пытался там продавать наркотики на 12 миллионов рублей.