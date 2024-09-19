Губерниев прокомментировал скандальные высказывания Дзюбы

По его словам, Дзюба завидует и обижается, чего не нужно делать, а надо показывать свое мастерство, чтобы приняли в сборную. Губерниев подчеркнул, что футболист своими словами обижает сам себя, подразумевая, что такого великого спортсмена не берут в команду.