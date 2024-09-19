Губерниев прокомментировал скандальные высказывания Дзюбы

Posted 19 сентября, 08:44
Published 19 сентября, 08:44
Modified 19 сентября, 08:46
Updated 19 сентября, 08:46
Как пишет newkhakasiya.online, на днях Артем Дзюба заявил, что даже в состоянии алкогольного опьянения может выйти за сборную России. Дмитрий Губерниев, который отличается сильной страстью к футболу, не смог не прокомментировать это скандальное заявление.
По его словам, Дзюба завидует и обижается, чего не нужно делать, а надо показывать свое мастерство, чтобы приняли в сборную. Губерниев подчеркнул, что футболист своими словами обижает сам себя, подразумевая, что такого великого спортсмена не берут в команду.
Губерниев добавил, что это все комплексы, и призвал спортсмена сосредоточиться на игре вместо того, чтобы зацикливаться на обидах.
Отмечается, что Дзюба играл за сборную России десять лет с 2011 года и для многих стал легендой. Недавно спортсмен вошел в состав команды футбольного клуба «Акрон» из Тольятти.