Без горячей воды и газа. Жители омских Нефтяников бьют тревогу

Posted 19 сентября, 03:47
Published 19 сентября, 03:47
Modified 19 сентября, 04:11
Updated 19 сентября, 04:11
Как сообщили в паблике «Аварийный Омск», с 16 сентября из-за порыва на трубах во дворе по адресу 2 Поселковая, 53в, нет воды.
«Три дня без горячей воды, и никакой информации о сроках ремонта нет. С понедельника начинается похолодание, и уже есть приказ включать отопление. А здесь никто ничего не делает. Что происходит? Просто перекрыли воду, воткнули в землю палку и натянули ленточку. Мы читаем, что у людей месяцами нет горячей воды, ресурсоснабжающая организация жалобы игнорирует, прокуратура тоже слабо реагирует», — рассказали омичи.
На опубликованном видео можно заметить огромную лужу, из которой идет горячий пар.
Вода все прибывает, жильцы в растерянности и не знают, что делать. В администрации рассказали, что на месте повредились подземные трубы, из-за чего водоснабжение пришлось приостановить. Воду должны дать уже завтра.
«По адресу улица 2-я Поселковая, дом 53в произошло повреждение подземного трубопровода диаметром 89 мм. После получения информации аварийная бригада АО „Тепловая компания“ оперативно выехала на место для проведения обследования. По итогам осмотра было принято решение о временном выводе трубопровода из эксплуатации. В настоящее время проводятся подготовительные работы. Планируемый срок завершения всех ремонтных мероприятий — 20 сентября», — сообщили в администрации города.
Как уже писал Город55, омской газовой компании вынесли представление о приостановке деятельности, из-за чего там резко выключили газ. Жителям сообщили, что газ включат нескоро и посоветовали приобрести электроплитки. Несмотря на обещания как можно скорее начать отопительный сезон, в сотнях домов по всему городу нет воды.