Жизнь без горячей воды, вырубка деревьев и проблемы с транспортом. Омск сегодня

Омичи пожаловались на отсутствие горячей воды после плановых летних отключений. Проблема затронула жителей дома №219 по улице 8 Линия, в квартирах нет доступа к ресурсу с июля. Похожая ситуация и в доме №55 по улице 20 Партсъезда в Нефтяниках, там воду отключили еще на месяц раньше.