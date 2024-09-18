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Posted 18 сентября, 14:56

Published 18 сентября, 14:56

Modified 18 сентября, 14:59

Updated 18 сентября, 14:59

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Жизнь без горячей воды, вырубка деревьев и проблемы с транспортом. Омск сегодня

18 сентября 2024, 14:56
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В некоторых домах Омска до сих пор нет горячей воды после летних отключений

Омичи пожаловались на отсутствие горячей воды после плановых летних отключений. Проблема затронула жителей дома №219 по улице 8 Линия, в квартирах нет доступа к ресурсу с июля. Похожая ситуация и в доме №55 по улице 20 Партсъезда в Нефтяниках, там воду отключили еще на месяц раньше.

Месяцы лишений. Омичи пожаловались на отсутствие горячей воды после летних отключений
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Новость №2. Омская фирма ради благоустройства у «Маяковского» хочет срубить десятки деревьев

Сегодня на заседании «зеленой комиссии» рассмотрели обращение «Торговой фирмы „Омь“», владеющей КДЦ «Маяковский». Компания планировала срубить 31 дерево в центре Омска, а именно: 19 авариных, 10 пог. м акации. 13 деревьев, в том числе два абрикоса, собирались обрезать, одну ель пересадить, а 80 «квадратов» поросли тополя, вяза и кленов вырубить.

Возникли вопросы. Рядом с «Маяковским» в центре Омска хотят вырубить десятки деревьев
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Новость №3. Омичи страдают от нерегулярного движения автобусов и переполненных салонов

Омичи снова столкнулись в проблемой интервалов между автобусами. Например, сегодня утром горожане массово сообщали о перебоях в работе маршрута №24. С 7:00 ожидать заветный автобус приходилось более получаса. В это время городские власти в ответ на жалобы ссылаются на «неукомплектованность водительского состава».

Длительное ожидание. Омичи снова пожаловались на нестабильное движение автобусов
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