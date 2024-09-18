Возможно, перелом. На игре с омским «Авангардом» травмировался игрок «Салавата»

В домашнем матче хоккейной команды «Салават Юлаев» против «Авангарда» уфимцы одержали победу, однако игра была омрачена серьезным инцидентом. Нападающий Глеб Кузьмин, который в этом сезоне стал более заметной фигурой в составе команды, получил травму во втором периоде, рассказал «Спорт-экспресс». Травма попала на видео трансляции.