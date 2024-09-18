Возможно, перелом. На игре с омским «Авангардом» травмировался игрок «Салавата»

Posted 18 сентября, 10:03
Published 18 сентября, 10:03
Modified 18 сентября, 10:03
Updated 18 сентября, 10:03
В домашнем матче хоккейной команды «Салават Юлаев» против «Авангарда» уфимцы одержали победу, однако игра была омрачена серьезным инцидентом. Нападающий Глеб Кузьмин, который в этом сезоне стал более заметной фигурой в составе команды, получил травму во втором периоде, рассказал «Спорт-экспресс». Травма попала на видео трансляции.
Во время столкновения с защитником омичей Дарреном Дицем Кузьмин упал и врезался головой в борт. Игрока увезли с льда на носилках, что вызвало тревогу у болельщиков и коллег по команде.
«Такие моменты страшные. Хочу пожелать ему только здоровья и скорейшего восстановления», — прокомментировал ситуацию Диц.
Главный тренер «Салавата Юлаев» Виктор Козлов также выразил обеспокоенность состоянием игрока.
«У него все очень серьезно. Это неприятная ситуация. Не буду спекулировать», — рассказал он.
По предварительным данным, существует подозрение на перелом шейного позвонка, что может означать длительный перерыв в карьере Кузьмина
На данный момент информации о состоянии игрока нет, и все надеются на лучшее.
Ранее Город55 писал, что матч в Уфе завершился со счетом 2:4 не в пользу «Авангарда», это уже третье поражение подряд для омичей.