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Posted 18 сентября, 10:03

Published 18 сентября, 10:03

Modified 18 сентября, 10:03

Updated 18 сентября, 10:03

Во время игры с омским «Авангардом» нападающий «Салавата» врезался головой в бор

Возможно, перелом. На игре с омским «Авангардом» травмировался игрок «Салавата»

18 сентября 2024, 10:03
Фото: hawk.ru

Во время игры с омским «Авангардом» нападающий «Салавата» врезался головой в бор

Медики подозревают у него перелом шейного позвонка. Пока что точных данных нет, остается надеется на лучшее.

В домашнем матче хоккейной команды «Салават Юлаев» против «Авангарда» уфимцы одержали победу, однако игра была омрачена серьезным инцидентом. Нападающий Глеб Кузьмин, который в этом сезоне стал более заметной фигурой в составе команды, получил травму во втором периоде, рассказал «Спорт-экспресс». Травма попала на видео трансляции.

Нападающий Глеб КузьминНападающий Глеб Кузьмин
Нападающий Глеб Кузьмин. Фото: hcsalavat.ru

Во время столкновения с защитником омичей Дарреном Дицем Кузьмин упал и врезался головой в борт. Игрока увезли с льда на носилках, что вызвало тревогу у болельщиков и коллег по команде.

«Такие моменты страшные. Хочу пожелать ему только здоровья и скорейшего восстановления», — прокомментировал ситуацию Диц.

Главный тренер «Салавата Юлаев» Виктор Козлов также выразил обеспокоенность состоянием игрока.

«У него все очень серьезно. Это неприятная ситуация. Не буду спекулировать», — рассказал он.

По предварительным данным, существует подозрение на перелом шейного позвонка, что может означать длительный перерыв в карьере Кузьмина

На данный момент информации о состоянии игрока нет, и все надеются на лучшее.

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