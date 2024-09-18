Улица отчаяния. Омичи просят обратить внимание на разваливающийся дом в Нефтяниках

Posted 18 сентября, 02:49
Published 18 сентября, 02:49
Modified 18 сентября, 02:56
Updated 18 сентября, 02:56
Жильцы дома по адресу: улица Энергетиков, 29А в Омске рассказали о своем постоянном напряжении и страхе того, что дом повторит судьбу здания на 20 Партсъезда, 53.
«Мы живем на грани разрушения. В подвале течет горячая вода, на втором этаже невозможно жить после прорыва, а про первый этаж я даже молчу. УК молчит, а власти делают вид, что проблемы нет», — говорит один из жителей в соцсетях.
Автор анонимного сообщения жалуется на бездействие управляющей компании, аварийное состояние дома и безразличие администрации. Он предложил снести дома и построить на их месте что-то уютное и безопасное.
Как уже писал Город55, несущие конструкции трехэтажки могут рухнуть и от прокуратуры уже поступало постановление о расселении. А главный следователь СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело. В следственном комитете этой зимой начали проверку.
Ранее Город55 писал о разваливающемся доме на Северных. К счастью, омичку обязали избавиться от опасных конструкций.