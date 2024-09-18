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Posted 18 сентября, 02:49

Published 18 сентября, 02:49

Modified 18 сентября, 02:56

Updated 18 сентября, 02:56

Иллюстрация

Улица отчаяния. Омичи просят обратить внимание на разваливающийся дом в Нефтяниках

18 сентября 2024, 02:49
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске отчаявшиеся жильцы аварийной трехэтажки просят скорее их расселить

Один из жителей рассказал, что они «живут на грани разрушения». Все жильцы переживают за безопасность.

Жильцы дома по адресу: улица Энергетиков, 29А в Омске рассказали о своем постоянном напряжении и страхе того, что дом повторит судьбу здания на 20 Партсъезда, 53.

«Мы живем на грани разрушения. В подвале течет горячая вода, на втором этаже невозможно жить после прорыва, а про первый этаж я даже молчу. УК молчит, а власти делают вид, что проблемы нет», — говорит один из жителей в соцсетях.

Автор анонимного сообщения жалуется на бездействие управляющей компании, аварийное состояние дома и безразличие администрации. Он предложил снести дома и построить на их месте что-то уютное и безопасное.

Как уже писал Город55, несущие конструкции трехэтажки могут рухнуть и от прокуратуры уже поступало постановление о расселении. А главный следователь СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело. В следственном комитете этой зимой начали проверку.

Ранее Город55 писал о разваливающемся доме на Северных. К счастью, омичку обязали избавиться от опасных конструкций.

В омских Нефтяниках обрушилась стена пятиэтажки
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Безопасность#Жильцы#Управляющая компания#Администрация#Новости#Дом
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