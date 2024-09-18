Улица отчаяния. Омичи просят обратить внимание на разваливающийся дом в Нефтяниках

Как уже писал Город55, несущие конструкции трехэтажки могут рухнуть и от прокуратуры уже поступало постановление о расселении. А главный следователь СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело. В следственном комитете этой зимой начали проверку.