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Posted 18 сентября, 11:04

Published 18 сентября, 11:04

Modified 18 сентября, 11:12

Updated 18 сентября, 11:12

В Омске прокуратура перед отопительным сезоном нашла более 350 нарушений

Сотни нарушений. Прокуратура контролирует подготовку Омска к отопительному сезону

18 сентября 2024, 11:04
Фото: 1MI

В Омске прокуратура перед отопительным сезоном нашла более 350 нарушений

Прокуратура Омской области выявила более 350 нарушений при проверке готовности региона к отопительному сезону в системе теплоснабжения.

В Омской прокуратуре рассказали о проверке готовности организаций к отопительному сезону. Тщательно проверяется готовность жилищного фонда, социальных объектов и всех звеньев системы теплоснабжения, включая котельные и теплосети.

В ходе проверок было обнаружено более 350 нарушений, таких как неисправное оборудование, отсутствие приборов учета тепла и недостаток топлива на котельных. Прокуратура не только фиксирует эти проблемы, но и активно работает над их устранением, контролируя работу организаций, ответственных за теплоснабжение.

Особое внимание уделяется устранению нарушений, выявленных в ходе проверки предыдущей зимы. Тогда прокуратура столкнулась с серьезными проблемами на омских ТЭЦ, принадлежащих АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС». Было подано пять исков в суд с требованием обязать компании привести свои объекты в соответствие с нормами. Четыре иска уже удовлетворены, и почти половина нарушений устранена.

Прокуратура Омской области продолжает жесткий контроль за устранением выявленных нарушений, чтобы жители региона могли быть уверены в надежном и безопасном отоплении в предстоящие холода.

Ранее Город55 уже рассказывал о подготовке Омска к зиме. У ТГК-11 было выявлено 418 нарушений. Схожая ситуация и у компании «Омск РТС». Необходимо заменить 109 километров теплосетей. Трубы эксплуатируются больше 30 лет. При этом в 2024 году ремонт запланирован лишь для 697 метров сетей, что составляет 0,64% от их общего количества.

Недостаточно средств. Омск невозможно полностью подготовить к зиме
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#Екатерина Тараленко#Омск#Прокуратура#Нарушения#Теплоснабжение#Отопительный сезон#Зима#Жилье#Омск РТС#ТЭЦ#ТГК-11#Контроль
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