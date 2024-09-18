Сотни нарушений. Прокуратура контролирует подготовку Омска к отопительному сезону

Ранее Город55 уже рассказывал о подготовке Омска к зиме. У ТГК-11 было выявлено 418 нарушений. Схожая ситуация и у компании «Омск РТС». Необходимо заменить 109 километров теплосетей. Трубы эксплуатируются больше 30 лет. При этом в 2024 году ремонт запланирован лишь для 697 метров сетей, что составляет 0,64% от их общего количества.