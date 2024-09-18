Сотни нарушений. Прокуратура контролирует подготовку Омска к отопительному сезону

Posted 18 сентября, 11:04
Published 18 сентября, 11:04
Modified 18 сентября, 11:12
Updated 18 сентября, 11:12
В Омской прокуратуре рассказали о проверке готовности организаций к отопительному сезону. Тщательно проверяется готовность жилищного фонда, социальных объектов и всех звеньев системы теплоснабжения, включая котельные и теплосети.
В ходе проверок было обнаружено более 350 нарушений, таких как неисправное оборудование, отсутствие приборов учета тепла и недостаток топлива на котельных. Прокуратура не только фиксирует эти проблемы, но и активно работает над их устранением, контролируя работу организаций, ответственных за теплоснабжение.
Особое внимание уделяется устранению нарушений, выявленных в ходе проверки предыдущей зимы. Тогда прокуратура столкнулась с серьезными проблемами на омских ТЭЦ, принадлежащих АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС». Было подано пять исков в суд с требованием обязать компании привести свои объекты в соответствие с нормами. Четыре иска уже удовлетворены, и почти половина нарушений устранена.
Прокуратура Омской области продолжает жесткий контроль за устранением выявленных нарушений, чтобы жители региона могли быть уверены в надежном и безопасном отоплении в предстоящие холода.
Ранее Город55 уже рассказывал о подготовке Омска к зиме. У ТГК-11 было выявлено 418 нарушений. Схожая ситуация и у компании «Омск РТС». Необходимо заменить 109 километров теплосетей. Трубы эксплуатируются больше 30 лет. При этом в 2024 году ремонт запланирован лишь для 697 метров сетей, что составляет 0,64% от их общего количества.