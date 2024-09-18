В Омске тепло появилось уже в 100 городских школах и детских садах

Напомним, что на недавнем заседании Горсовета депутаты обсудили готовность Омска к отопительному сезону. Новый замдиректора департамента городского хозяйства Артем Калашников сообщил, что сейчас более пяти тысяч жилых домов готовы к включению отопления. При этом есть нарушения, которые будут исправлены только в следующем году.