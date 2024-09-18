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Posted 18 сентября, 13:58

Published 18 сентября, 13:58

Modified 18 сентября, 14:15

Updated 18 сентября, 14:15

В Омске тепло появилось уже в 100 городских школах и детских садах

В Омске тепло появилось уже в 100 городских школах и детских садах

18 сентября 2024, 13:58
Фото: 1MI
Сегодня вечером мэр города Сергей Шелест рассказал, что к отоплению подключили 101 объект социальной сферы.

На сегодняшний день в Омске к теплу подключен 101 объект социальной сферы, среди них школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.

На заседании в муниципальной «Тепловой компании» градоначальник принял решение усилить энергетиков дополнительным персоналом, к ним относятся сварщики, слесари и водители. Также будет предоставлена необходимая специальная техника.

«На особом контроле — выполнение имеющихся предписаний Ростехнадзора. Руководитель „Тепловой компании“ персонально отвечает за получение паспорта готовности», — добавил Шелест.

Напомним, что на недавнем заседании Горсовета депутаты обсудили готовность Омска к отопительному сезону. Новый замдиректора департамента городского хозяйства Артем Калашников сообщил, что сейчас более пяти тысяч жилых домов готовы к включению отопления. При этом есть нарушения, которые будут исправлены только в следующем году.

Много дефектов. В омской РТС опровергли готовность региона к отопительному сезону
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Новости
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