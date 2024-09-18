Роботы способны готовить сотни блюд за несколько минут и мыть посуду

Posted 18 сентября, 08:33
Published 18 сентября, 08:33
Modified 18 сентября, 08:33
Updated 18 сентября, 08:33
Как передает newkhakasiya.online, автоматические системы роботов могут самостоятельно выбирать и подготавливать ингредиенты для различных рецептов, готовить блюда и подавать их на стол.
Продукты предварительно нарезаются и упаковываются в индивидуальные контейнеры. Роботы самостоятельно добавляют масло, жарят, пассеруют, загущают соусы и разливают готовые блюда по тарелкам. В общей сложности, такие роботы могут приготовить до 60 блюд в час, что сопоставимо с работой трех шеф-поваров. Мытье посуды также осуществляется полностью автоматически. В меню представлены блюда китайской и итальянской кухни.
Hestia Technology Limited ранее запатентовала технологию, которая позволяет роботам точно контролировать время приготовления, температуру и количество используемых ингредиентов, что гарантирует стабильно высокое качество блюд.