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Posted 18 сентября, 08:33

Published 18 сентября, 08:33

Modified 18 сентября, 08:33

Updated 18 сентября, 08:33

Роботы способны готовить сотни блюд за несколько минут и мыть посуду

Роботы способны готовить сотни блюд за несколько минут и мыть посуду

18 сентября 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney
Hestia Technology Limited, компания из Гонконга, создала роботов пятого поколения с искусственным интеллектом для автоматизированной кухни. Они способны не только быстро готовить, но и мыть посуду.

Как передает newkhakasiya.online, автоматические системы роботов могут самостоятельно выбирать и подготавливать ингредиенты для различных рецептов, готовить блюда и подавать их на стол.

Продукты предварительно нарезаются и упаковываются в индивидуальные контейнеры. Роботы самостоятельно добавляют масло, жарят, пассеруют, загущают соусы и разливают готовые блюда по тарелкам. В общей сложности, такие роботы могут приготовить до 60 блюд в час, что сопоставимо с работой трех шеф-поваров. Мытье посуды также осуществляется полностью автоматически. В меню представлены блюда китайской и итальянской кухни.

Hestia Technology Limited ранее запатентовала технологию, которая позволяет роботам точно контролировать время приготовления, температуру и количество используемых ингредиентов, что гарантирует стабильно высокое качество блюд.

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