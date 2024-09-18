Рисковали, выпивали и рыбачили. Почему в Омской области летом 2024 года тонули люди

Posted 18 сентября, 03:10
Published 18 сентября, 03:10
Modified 18 сентября, 03:10
Updated 18 сентября, 03:10
Ранее Город55 подробно рассказывал о местах, где этим летом тонули жители региона. Всего на водоемах в Омске и районах, напомним, погибли 30 человек. В региональном МЧС Городу55 рассказали также о возрасте погибших и о причинах, которые привели к трагедиям.
В июне вода унесла жизни 10 человек, в июле — 13 человек, а в августе — 7 человек. Больше всего тонули в летние месяцы именно мужчины — зафиксирован 21 такой случай. Женщин с июня по август утонуло в регионе только 5. Самым возрастным погибшим на водоемах мужчиной оказался 66-летний сельчанин из Исилькульского района (он купался на котловане в деревне Юнино), а из женщин — 62-летняя омичка, отправившаяся поплавать в озере Соленое, в районе улицы Воровского Ленинского округа.
В четырех случаях утонувшими оказались несовершеннолетние. Так, пьяный 17-летний парень утонул в озере в Тевризе (место было необорудованным), еще один 17-летний юноша погиб, купаясь в реке Большая в Большеречье. Среди погибших — 15-летняя москвичка, чье тело нашли вблизи берега Иртыша, в районе 3-й Островской (причины гибели еще предстоит установить следователям); а также 14-летняя пьяная омичка, утонувшая в Иртыше, в районе Набережной Тухачевского.
Что касается наиболее распространенных причин, приведших к трагедиям:
В пяти случаях, кстати, установить точную причину гибели пока не представляется возможным. В МЧС уточнили, что обнаруженные тела могло принести из других мест, поэтому разбираться, почему погибли найденные в водоемах люди, будут следователи.