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Posted 18 сентября, 03:10

Published 18 сентября, 03:10

Modified 18 сентября, 03:10

Updated 18 сентября, 03:10

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Рисковали, выпивали и рыбачили. Почему в Омской области летом 2024 года тонули люди

18 сентября 2024, 03:10
Фото: Изображение Midjourney
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В МЧС рассказали, почему в Омской области летом 2024 года тонули люди

В летний период в регионе утонуло 30 человек, 16 из них купались в необорудованных местах. Чаще всего именно это и становилось причиной гибели жителей Омской области.

Ранее Город55 подробно рассказывал о местах, где этим летом тонули жители региона. Всего на водоемах в Омске и районах, напомним, погибли 30 человек. В региональном МЧС Городу55 рассказали также о возрасте погибших и о причинах, которые привели к трагедиям.

В июне вода унесла жизни 10 человек, в июле — 13 человек, а в августе — 7 человек. Больше всего тонули в летние месяцы именно мужчины — зафиксирован 21 такой случай. Женщин с июня по август утонуло в регионе только 5. Самым возрастным погибшим на водоемах мужчиной оказался 66-летний сельчанин из Исилькульского района (он купался на котловане в деревне Юнино), а из женщин — 62-летняя омичка, отправившаяся поплавать в озере Соленое, в районе улицы Воровского Ленинского округа.

В четырех случаях утонувшими оказались несовершеннолетние. Так, пьяный 17-летний парень утонул в озере в Тевризе (место было необорудованным), еще один 17-летний юноша погиб, купаясь в реке Большая в Большеречье. Среди погибших — 15-летняя москвичка, чье тело нашли вблизи берега Иртыша, в районе 3-й Островской (причины гибели еще предстоит установить следователям); а также 14-летняя пьяная омичка, утонувшая в Иртыше, в районе Набережной Тухачевского.

Что касается наиболее распространенных причин, приведших к трагедиям:

  • 16 человек купались в необорудованных местах;
  • В состоянии алкогольного опьянения находились 13 человек;
  • 5 человек утонули при рыбной ловле;
  • 4 человека стали участниками происшествий с маломерными суднами, после чего утонули.

В пяти случаях, кстати, установить точную причину гибели пока не представляется возможным. В МЧС уточнили, что обнаруженные тела могло принести из других мест, поэтому разбираться, почему погибли найденные в водоемах люди, будут следователи.

#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Водоем#Новости#Утонул#Река Иртыш#Котлован
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