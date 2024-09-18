Рисковали, выпивали и рыбачили. Почему в Омской области летом 2024 года тонули люди

В июне вода унесла жизни 10 человек, в июле — 13 человек, а в августе — 7 человек. Больше всего тонули в летние месяцы именно мужчины — зафиксирован 21 такой случай. Женщин с июня по август утонуло в регионе только 5. Самым возрастным погибшим на водоемах мужчиной оказался 66-летний сельчанин из Исилькульского района (он купался на котловане в деревне Юнино), а из женщин — 62-летняя омичка, отправившаяся поплавать в озере Соленое, в районе улицы Воровского Ленинского округа.