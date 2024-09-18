Длительное ожидание. Омичи снова пожаловались на нестабильное движение автобусов

В последнее время жители Омска все чаще сталкиваются с серьезными проблемами в работе общественного транспорта. Нерегулярность движения, длительные ожидания на остановках и переполненные салоны стали привычной картиной для омичей. Администрация города объясняет эти трудности нехваткой водителей.