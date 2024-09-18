gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 07:12

Published 18 сентября, 07:12

Modified 18 сентября, 09:20

Updated 18 сентября, 09:20

Иллюстрация

Длительное ожидание. Омичи снова пожаловались на нестабильное движение автобусов

18 сентября 2024, 07:12
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи страдают от нерегулярного движения автобусов и переполненных салонов

В среду утром транспорта пришлось дожидаться более получаса. Автобусов на линии не хватает из-за проблем с кадрами.

В последнее время жители Омска все чаще сталкиваются с серьезными проблемами в работе общественного транспорта. Нерегулярность движения, длительные ожидания на остановках и переполненные салоны стали привычной картиной для омичей. Администрация города объясняет эти трудности нехваткой водителей.

Сегодня утром снова появились жалобы на работу маршрута №24. С 7 утра ожидать заветный автобус приходилось более получаса.

По словам пассажиров, проблемы наблюдаются практически на всех маршрутах. Городские власти в ответ на жалобы граждан ссылаются на «неукомплектованность водительского состава» и отправляют перевозчикам предписания об устранении нарушений.

Фото: Телеграмм Оксаны Фадиной

Особую обеспокоенность у пассажиров вызывает приближение зимнего сезона. Многие омичи высказывают опасения, что «закупленные городом микроавтобусы не приспособлены к эксплуатации в суровых сибирских реалиях».

Фото: группа Вконтакте «Типичный Омск»

Горожане при этом выражают недовольство не только качеством транспортного обслуживания, но и ростом стоимости проезда при одновременном сокращении количества машин на маршрутах.

Фото: группа Вконтакте «Типичный Омск»

Ранее Город55 освещал новость про перевод маршрутов на регулируемые тарифы. Сергей Шелест отправил городскому совету письмо, в котором предложил обсудить идею установления единых тарифов на все маршруты общественного транспорта в Омске.

Необходимо полмиллиарда. В Омске готовятся поменять тарифы на общественный транспорт
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Новости#Стоимость проезда#Проблемы#Водители#Администрация города#Кризис в транспортной системе#Высказывания жителей
Подпишитесь
Популярное