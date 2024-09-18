Длительное ожидание. Омичи снова пожаловались на нестабильное движение автобусов

Posted 18 сентября, 07:12
Published 18 сентября, 07:12
Modified 18 сентября, 09:20
Updated 18 сентября, 09:20
В последнее время жители Омска все чаще сталкиваются с серьезными проблемами в работе общественного транспорта. Нерегулярность движения, длительные ожидания на остановках и переполненные салоны стали привычной картиной для омичей. Администрация города объясняет эти трудности нехваткой водителей.
Сегодня утром снова появились жалобы на работу маршрута №24. С 7 утра ожидать заветный автобус приходилось более получаса.
По словам пассажиров, проблемы наблюдаются практически на всех маршрутах. Городские власти в ответ на жалобы граждан ссылаются на «неукомплектованность водительского состава» и отправляют перевозчикам предписания об устранении нарушений.
Особую обеспокоенность у пассажиров вызывает приближение зимнего сезона. Многие омичи высказывают опасения, что «закупленные городом микроавтобусы не приспособлены к эксплуатации в суровых сибирских реалиях».
Горожане при этом выражают недовольство не только качеством транспортного обслуживания, но и ростом стоимости проезда при одновременном сокращении количества машин на маршрутах.
Ранее Город55 освещал новость про перевод маршрутов на регулируемые тарифы. Сергей Шелест отправил городскому совету письмо, в котором предложил обсудить идею установления единых тарифов на все маршруты общественного транспорта в Омске.