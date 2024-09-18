Необходимо полмиллиарда. В Омске готовятся поменять тарифы на общественный транспорт

Сейчас в Омске работает 116 маршрутов: 72 из них с регулируемыми тарифами, а 44 — с нерегулируемыми. Для перевода оставшихся маршрутов на регулируемые тарифы потребуется около 540 миллионов рублей в год, считает мэр.