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Posted 18 сентября, 05:06

Published 18 сентября, 05:06

Modified 18 сентября, 05:08

Updated 18 сентября, 05:08

В Омске для перевода маршрутов на регулируемые тарифы требуется 540 миллионов

Необходимо полмиллиарда. В Омске готовятся поменять тарифы на общественный транспорт

18 сентября 2024, 05:06
Фото: 1MI

В Омске для перевода маршрутов на регулируемые тарифы требуется 540 миллионов

Чтобы перевести все маршруты на регулируемые тарифы, необходимо около 540 миллионов в год. Поэтому к этому вопросу вернуться в 2027 году.

Мэр Омска Сергей Шелест направил Горсовету письмо, где говорится о возможности перевести все маршруты общественного транспорта в городе на регулируемые тарифы. Документы стали доступны Городу55.

Согласно федеральному закону, городские перевозки могут осуществляться по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Регулируемые тарифы устанавливаются местными властями и позволяют предоставлять льготы на проезд. Нерегулируемые тарифы определяются перевозчиками, и в этом случае бюджет города не возмещает им разницу между тарифом и стоимостью проезда.

Город55Город55
Город55. Фото: Снимок официального документа

Сейчас в Омске работает 116 маршрутов: 72 из них с регулируемыми тарифами, а 44 — с нерегулируемыми. Для перевода оставшихся маршрутов на регулируемые тарифы потребуется около 540 миллионов рублей в год, считает мэр.

По плану, переход на регулируемые тарифы должен начаться летом 2027 года — в это время с перевозчиками, работающими по нерегулируемым тарифам, собираются заключать соответствующие контракты. Это потребует значительных дополнительных расходов из городского и областного бюджетов.

Также необходимо увеличить финансирование для компенсации затрат перевозчиков на льготные категории граждан, так как текущие тарифы значительно ниже рыночных.

В документе отмечается, что сейчас в бюджете нет средств для реализации этой идеи, и поэтому возможность перехода на новые тарифы будет рассмотрена не ранее 1 июля 2027 года.

В Омске с 4 сентября проезд в маршрутках подорожает до 40 рублей
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Россия#Тарифы#Бюджет#Новости#Город55#Регулируемые тарифы#Нерегулируемые тарифы
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