Необходимо полмиллиарда. В Омске готовятся поменять тарифы на общественный транспорт

Posted 18 сентября, 05:06
Published 18 сентября, 05:06
Modified 18 сентября, 05:08
Updated 18 сентября, 05:08
Мэр Омска Сергей Шелест направил Горсовету письмо, где говорится о возможности перевести все маршруты общественного транспорта в городе на регулируемые тарифы. Документы стали доступны Городу55.
Согласно федеральному закону, городские перевозки могут осуществляться по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Регулируемые тарифы устанавливаются местными властями и позволяют предоставлять льготы на проезд. Нерегулируемые тарифы определяются перевозчиками, и в этом случае бюджет города не возмещает им разницу между тарифом и стоимостью проезда.
Сейчас в Омске работает 116 маршрутов: 72 из них с регулируемыми тарифами, а 44 — с нерегулируемыми. Для перевода оставшихся маршрутов на регулируемые тарифы потребуется около 540 миллионов рублей в год, считает мэр.
По плану, переход на регулируемые тарифы должен начаться летом 2027 года — в это время с перевозчиками, работающими по нерегулируемым тарифам, собираются заключать соответствующие контракты. Это потребует значительных дополнительных расходов из городского и областного бюджетов.
Также необходимо увеличить финансирование для компенсации затрат перевозчиков на льготные категории граждан, так как текущие тарифы значительно ниже рыночных.
В документе отмечается, что сейчас в бюджете нет средств для реализации этой идеи, и поэтому возможность перехода на новые тарифы будет рассмотрена не ранее 1 июля 2027 года.