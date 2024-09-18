На месте бывшего санатория. Московский инвестор представил проект нового ЖК в Омске

В центре обсуждения оказался амбициозный проект, который обещает внести свой вклад в развитие городской среды. Проект касается территории бывшего санатория «Рассвет», расположенного на живописном берегу реки Иртыш. Московская девелоперская компания «Глоракс» предложила создать здесь современный жилой комплекс, состоящий из более чем десяти многоквартирных домов разной высоты. Этот проект не только изменит архитектурный облик района, но и предоставит жителям возможность жить в гармонии с природой, находясь в непосредственной близости от реки.