На месте бывшего санатория. Московский инвестор представил проект нового ЖК в Омске

Posted 18 сентября, 08:22
Published 18 сентября, 08:22
Modified 18 сентября, 08:27
Updated 18 сентября, 08:27
Омск готовится к значительным изменениям, стремясь стать более современным и комфортным городом для своих жителей. На недавнем заседании Архитектурно-градостроительного совета, возглавляемом губернатором Виталием Хоценко, были представлены масштабные проекты, которые могут существенно преобразить городской ландшафт.
В центре обсуждения оказался амбициозный проект, который обещает внести свой вклад в развитие городской среды. Проект касается территории бывшего санатория «Рассвет», расположенного на живописном берегу реки Иртыш. Московская девелоперская компания «Глоракс» предложила создать здесь современный жилой комплекс, состоящий из более чем десяти многоквартирных домов разной высоты. Этот проект не только изменит архитектурный облик района, но и предоставит жителям возможность жить в гармонии с природой, находясь в непосредственной близости от реки.
Проект застройки территории бывшего санатория «Рассвет» вызвал споры и был отправлен на доработку и обсуждение с экспертами городского архитектурного совета.
Ранее Город уже упоминал о том, что территорию возле Иртыша выкупила московская компания и планировала приступить к строительным работам в 2025 году.