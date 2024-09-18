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Posted 18 сентября, 14:15

Published 18 сентября, 14:15

Modified 18 сентября, 14:18

Updated 18 сентября, 14:18

Министр здравоохранения предупредил омичей о фейковых аккаунтах с его именем

Мошенники не дремлют. Омичам начали приходить сообщения от лжеминистра

18 сентября 2024, 14:15
Фото: 1MI

Министр здравоохранения предупредил омичей о фейковых аккаунтах с его именем

Сегодня министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов предупредил жителей региона, что от его лица начали отправлять сообщения мошенники.

Мошенники начали отправлять сообщения от лица министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова, об этом сам Маркелов предупредил жителей региона в официальном телеграм-канале.

«Дорогие друзья! Мошенники создали фейковый аккаунт с использованием моего фото и имени. От моего лица они обращаются к омичам в попытке выманить информацию. Не отвечайте на подозрительные звонки и сообщения. На фейковый аккаунт лучше пожаловаться администрации соцсети или мессенджера. Будьте бдительны!» — обратился к омичам министр.

Напомним, что в конце августа омичам в мессенджерах писал лжегубернатор, о мошенничестве от его имени жителей региона предупредил Виталий Хоценко. Глава Омской области также призвал пользователей быть внимательнее и не отвечать на подозрительные сообщения.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Мошенник
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