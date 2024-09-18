Мошенники не дремлют. Омичам начали приходить сообщения от лжеминистра

Posted 18 сентября, 14:15
Published 18 сентября, 14:15
Modified 18 сентября, 14:18
Updated 18 сентября, 14:18
Мошенники начали отправлять сообщения от лица министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова, об этом сам Маркелов предупредил жителей региона в официальном телеграм-канале.
«Дорогие друзья! Мошенники создали фейковый аккаунт с использованием моего фото и имени. От моего лица они обращаются к омичам в попытке выманить информацию. Не отвечайте на подозрительные звонки и сообщения. На фейковый аккаунт лучше пожаловаться администрации соцсети или мессенджера. Будьте бдительны!» — обратился к омичам министр.
Напомним, что в конце августа омичам в мессенджерах писал лжегубернатор, о мошенничестве от его имени жителей региона предупредил Виталий Хоценко. Глава Омской области также призвал пользователей быть внимательнее и не отвечать на подозрительные сообщения.