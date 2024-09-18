Мошенники не дремлют. Омичам начали приходить сообщения от лжеминистра

Напомним, что в конце августа омичам в мессенджерах писал лжегубернатор, о мошенничестве от его имени жителей региона предупредил Виталий Хоценко. Глава Омской области также призвал пользователей быть внимательнее и не отвечать на подозрительные сообщения.