Месяцы лишений. Омичи пожаловались на отсутствие горячей воды после летних отключений

Posted 18 сентября, 13:38
Published 18 сентября, 13:38
Modified 18 сентября, 13:57
Updated 18 сентября, 13:57
В редакцию Города55 обратились омичи, которые уже несколько месяцев живут без горячей воды. С проблемой столкнулись жители дома №219 по улице 8 Линия. Местная жительница Мария рассказала, что в июле было плановое отключение воды, однако с тех пор ее так и не появилось.
«В квартирах холодно, горячей воды нет и никто не знает, когда будет. Просто переносят дату включения, на этом все и заканчивается. К отопительному сезону микрорайон не подготовлен. Кто-нибудь может ответить, когда начнутся работы в микрорайоне Полет в Октябрьском округе?» — задается вопросом омичка.
На обращение отреагировали в городской администрации, уверив, что работы завершатся 20 сентября, а на следующий день появится горячая вода.
С похожей проблемой столкнулись и жители дома №55 по улице 20 Партсъезда в Нефтяниках. По словам жительницы одной из квартир, доступа к горячей воде у местных нет с июня. На эту жалобу также ответили в мэрии. 12 сентября омичке сообщили, что воду включат на следующий день, то есть 13, однако этого не произошло. Сейчас же работы на водопроводе продлили до 30 сентября, объяснив это «загруженностью персонала».
«Это издевательство над людьми. Обещали починить до 13 сентября, теперь до 30, ну ладно ждем, хоть бы 31 декабря дали воду — перед новым годом помыться», — с досадой комментирует омичка.
Напомним, что на недавнем заседании Горсовета депутаты обсудили готовность Омска к отопительному сезону. Новый замдиректора департамента городского хозяйства Артем Калашников сообщил, что сейчас более пяти тысяч жилых домов города готовы к включению отопления. При этом есть нарушения, которые будут исправлены только в следующем году.