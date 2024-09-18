Месяцы лишений. Омичи пожаловались на отсутствие горячей воды после летних отключений

С похожей проблемой столкнулись и жители дома №55 по улице 20 Партсъезда в Нефтяниках. По словам жительницы одной из квартир, доступа к горячей воде у местных нет с июня. На эту жалобу также ответили в мэрии. 12 сентября омичке сообщили, что воду включат на следующий день, то есть 13, однако этого не произошло. Сейчас же работы на водопроводе продлили до 30 сентября, объяснив это «загруженностью персонала».