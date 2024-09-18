Как в Сочи. Октябрь в Омской области начнется с мощного потепления и солнца

Однако уже в самом конце месяца погода снова сделает неожиданный поворот. В воскресенье, 29 и 30 сентября, температура поднимется до +16… +20 градусов. Второй месяц осени встретит омичей теплом. 1 октября днем температура также составит +20 градусов, будет солнечно, осадков не обещают. Отметим, что такая же погода ожидается и в Сочи в первые числа октября. Получается, что в Омске будет так же, как и на юге.