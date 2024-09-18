Хоценко вместе с участниками форума регионов стран ШОС открыл Городской сад в Омске

Posted 18 сентября, 07:49
Published 18 сентября, 07:49
Modified 18 сентября, 07:51
Updated 18 сентября, 07:51
18 сентября в Омске торжественно открыли обновленный Городской сад. Благоустройство пространства в границах проспекта Карла Маркса, улиц Короленко, Ленина и Броз Тито продолжалось с 2021 года в рамках федерального проекта. История сада вокруг Свято-Никольского Казачьего собора берет начало в 19 веке и хранит память о многих значимых событиях. За эти годы он стал излюбленным местом у омичей.
На открытии Городского сада сегодня присутствовали участники IV Форума глав регионов стран ШОС. Главы делегаций из Беларуси, Китайской Народной Республики, Казахстана, Индии, Кыргызской Республики, Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Пакистана и России вместе с губернатором Омской области Виталием Хоценко перерезали красную ленточку и прогулялись по преобразившемуся пространству. Впоследствии здесь планируют проводить общегородские праздники.
Виталий Хоценко отметил важность для Омска и области в целом проведения форума глав регионов стран ШОС.
«Мы хотели показать, что Омск — очень дружелюбный и солнечный город, который любит гостей, любит взаимодействовать и дружить, идти по жизни нога в ногу, вместе развиваться. Городской сад — было излюбленным местом омичей всегда, уверен, так будет и нынче. Предлагаю вместе его открыть и высадить аллею хвойных деревьев, посвящённую Году семьи, который проходит у нас в 2024 году по решению нашего Президента. Символично будет заложить аллею, ведущую к памятнику святым покровителям семьи», — подчеркнул губернатор.
После небольшой экскурсии под звуки симфонического оркестра губернатор вместе с гостями заложил аллею недалеко от памятника Петру и Февронии. Каждое из 10 хвойных деревьев сопровождает «именная» табличка с указанием представителей страны, посадившей его. Появившаяся зеленая аллея является символом единения, общих взаимосвязей и вечной дружбы и посвящена Году семьи.