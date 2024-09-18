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Posted 18 сентября, 07:49

Published 18 сентября, 07:49

Modified 18 сентября, 07:51

Updated 18 сентября, 07:51

Хоценко вместе с участниками форума регионов стран ШОС открыл Городской сад в Омске

Хоценко вместе с участниками форума регионов стран ШОС открыл Городской сад в Омске

18 сентября 2024, 07:49
Фото: gorod55.ru
Трехлетнее обновление территории в центре Омска подошло к концу. Сегодня в рамках торжественного открытия Городского сада губернатор Виталий Хоценко вместе с участниками IV форума регионов стран ШОС также заложил новую аллею.

18 сентября в Омске торжественно открыли обновленный Городской сад. Благоустройство пространства в границах проспекта Карла Маркса, улиц Короленко, Ленина и Броз Тито продолжалось с 2021 года в рамках федерального проекта. История сада вокруг Свято-Никольского Казачьего собора берет начало в 19 веке и хранит память о многих значимых событиях. За эти годы он стал излюбленным местом у омичей.

Обновленный Городской садОбновленный Городской сад
Обновленный Городской садОбновленный Городской сад
Обновленный Городской садОбновленный Городской сад
Обновленный Городской садОбновленный Городской сад
Обновленный Городской садОбновленный Городской сад
Обновленный Городской сад. Фото: gorod55.ru

На открытии Городского сада сегодня присутствовали участники IV Форума глав регионов стран ШОС. Главы делегаций из Беларуси, Китайской Народной Республики, Казахстана, Индии, Кыргызской Республики, Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Пакистана и России вместе с губернатором Омской области Виталием Хоценко перерезали красную ленточку и прогулялись по преобразившемуся пространству. Впоследствии здесь планируют проводить общегородские праздники.

Перерезание ленточкиПеререзание ленточки
Экскурсия под классическую музыкуЭкскурсия под классическую музыку
Перерезание ленточки. Фото: gorod55.ru

Виталий Хоценко отметил важность для Омска и области в целом проведения форума глав регионов стран ШОС.

«Мы хотели показать, что Омск — очень дружелюбный и солнечный город, который любит гостей, любит взаимодействовать и дружить, идти по жизни нога в ногу, вместе развиваться. Городской сад — было излюбленным местом омичей всегда, уверен, так будет и нынче. Предлагаю вместе его открыть и высадить аллею хвойных деревьев, посвящённую Году семьи, который проходит у нас в 2024 году по решению нашего Президента. Символично будет заложить аллею, ведущую к памятнику святым покровителям семьи», — подчеркнул губернатор.
На территории Городского сада появилась новая аллеяНа территории Городского сада появилась новая аллея
На территории Городского сада появилась новая аллеяНа территории Городского сада появилась новая аллея
На территории Городского сада появилась новая аллеяНа территории Городского сада появилась новая аллея
На территории Городского сада появилась новая аллеяНа территории Городского сада появилась новая аллея
На территории Городского сада появилась новая аллея. Фото: gorod55.ru

После небольшой экскурсии под звуки симфонического оркестра губернатор вместе с гостями заложил аллею недалеко от памятника Петру и Февронии. Каждое из 10 хвойных деревьев сопровождает «именная» табличка с указанием представителей страны, посадившей его. Появившаяся зеленая аллея является символом единения, общих взаимосвязей и вечной дружбы и посвящена Году семьи.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Деревья#Омская область#Губернатор#ШОС#Новости#Открытие#Аллея#Виталий Хоценко#Городской сад
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