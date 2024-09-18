Хоценко вместе с участниками форума регионов стран ШОС открыл Городской сад в Омске

18 сентября в Омске торжественно открыли обновленный Городской сад. Благоустройство пространства в границах проспекта Карла Маркса, улиц Короленко, Ленина и Броз Тито продолжалось с 2021 года в рамках федерального проекта. История сада вокруг Свято-Никольского Казачьего собора берет начало в 19 веке и хранит память о многих значимых событиях. За эти годы он стал излюбленным местом у омичей.