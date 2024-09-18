ДОМ. РФ предлагает инвесторам землю под производство в Омске

Posted 18 сентября, 06:00
Published 18 сентября, 06:00
Modified 18 сентября, 06:00
Updated 18 сентября, 06:00
Заявки на участие в торгах принимаются до 11 ноября. Аукцион пройдёт 15 ноября. Начальная цена лота — 13,42 млн рублей.
Участок находится вблизи пос. Степной, на окраине Омска. Ранее здесь располагалась военная часть. Окружение представлено частными жилыми домами и незастроенными территориями. Рядом бывший карьер кирпичного завода.
Остановка общественного транспорта «Военная часть» — в непосредственной близости, до остановки «Посёлок Степной» — около 300 м. Выезд на ул. Донецкая находится на расстоянии 1,2 км. До центра Омска — около 11 км.
ДОМ.РФ ведёт активную деятельность по развитию неиспользуемых федеральных земель и объектов в Омской области. Так, в июне за 2,86 млн рублей был продан имущественный комплекс под создание сервисного объекта в пригороде Омска (с. Морозовка). В январе на территории Кировского округа областного центра за 31,94 млн рублей реализовали имущественный комплекс вблизи аэропорта. А в 2023 году на одной из главных магистралей Омска, ул. Орджоникидзе, за 3,66 млн рублей был продан участок площадью 0,06 га.
Справочно:
Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».