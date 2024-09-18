ДОМ. РФ предлагает инвесторам землю под производство в Омске

ДОМ.РФ ведёт активную деятельность по развитию неиспользуемых федеральных земель и объектов в Омской области. Так, в июне за 2,86 млн рублей был продан имущественный комплекс под создание сервисного объекта в пригороде Омска (с. Морозовка). В январе на территории Кировского округа областного центра за 31,94 млн рублей реализовали имущественный комплекс вблизи аэропорта. А в 2023 году на одной из главных магистралей Омска, ул. Орджоникидзе, за 3,66 млн рублей был продан участок площадью 0,06 га.