Дизайрен раскрыл три главных секрета, которые помогут сэкономить на ремонте

Часто в кухонных салонах проекты гарнитуров разрабатываются под заказ, однако на это придется потратиться. Если есть желание сэкономить, можно самостоятельно подобрать несколько понравившихся вариантов кухонь и показать их менеджеру, который расскажет, какие материалы понадобятся для того или иного решения и сколько будет стоить каждый вариант. Кроме того, перед походом в салон нужно распечатать планировку своей квартиры с размерами, для того чтобы менеджер понимал, где расположены трубы водоснабжения с вентиляция.