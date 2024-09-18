Дизайрен раскрыл три главных секрета, которые помогут сэкономить на ремонте

Posted 18 сентября, 11:46
Published 18 сентября, 11:46
Modified 18 сентября, 17:10
Updated 18 сентября, 17:10
Ремонт квартиры — достаточно затратный и кропотливый процесс. Каждому хочется обустроить дом так, как это представляется в голове, однако не всегда желания совпадают с финансовыми возможностями. Дизайнер Сергей Кожевников рассказал, на чем можно сэкономить в столь серьезном вопросе и не опасаться за результат.
Первое, с чего стоит начать при планировании любого ремонта — разработка дизайн-проекта. К сожалению, эту часть работ выполнить полностью самостоятельно вряд ли получится. Если не по карману работа с архитекторами или дизайнерами, можно обратиться к менеджерам кухонь, плитки и корпусной мебели. Существенный «плюс» — это бесплатно.
Важно понимать, что перед началом работ строительные бригады должны ознакомиться с технической документацией и знать, где вы хотите расположить кухонный гарнитур, мебель, ванну, раковину и унитаз.
Чтобы мастер грамотно выполнил свою работу, а вы не беспокоились о результате, необходимо иметь план расстановки мебели, проект кухонного гарнитура и план раскладки плитки в санузлах.
Именно от плана расстановки мебели зависит расположение в квартире розеток, выключателей и прочих мелочей, которые в быту мы воспринимаем как должное.
Чтобы не допустить ошибок, при составлении плана лучше обратиться к менеджерам салонов мебели. Они дадут рекомендации, если это необходимо, и проверят проект на наличие неточностей, на которые неопытный глаз мог не обратить внимание.
Я думаю ни для кого не секрет, что менеджеры в салонах кухонь перед заказом разрабатывают подробный проект, на основе которого электрик и сантехник без особого труда предусмотрят все необходимые розетки и выводы.
Часто в кухонных салонах проекты гарнитуров разрабатываются под заказ, однако на это придется потратиться. Если есть желание сэкономить, можно самостоятельно подобрать несколько понравившихся вариантов кухонь и показать их менеджеру, который расскажет, какие материалы понадобятся для того или иного решения и сколько будет стоить каждый вариант. Кроме того, перед походом в салон нужно распечатать планировку своей квартиры с размерами, для того чтобы менеджер понимал, где расположены трубы водоснабжения с вентиляция.
Раскладка плитки это достаточно сложный процесс, если у вас нет времени заниматься этим самостоятельно, можно обратиться в салон плитки, там эту работу выполнят бесплатно. Сергей Кожевников отмечает, что туда необходимо взять планировку санузлов, по которой специалист и будет делать расстановку всех сантехнических изделий. Чтобы уменьшить траты, стоит отдать предпочтение тому варианту раскладки, при котором плитка будет подрезаться минимально.
Значительно сэкономить на ремонте поможет отказ от прораба и поэтапное приглашение рабочих. Многие мастера имеют достаточно опыта, чтобы качественно выполнить работу без надзора третьего лица. Если же вы боитесь приглашать бригаду, работающую «саму по себе», стоит почитать объявления и отзывы в группах вашего города, обратиться к друзьям или знакомым, у которых недавно был ремонт, и уточнить интересующие детали.
После завершения дизайн-проекта, первыми к работе приступают электрик и сантехник, потом — мастер по черновой отделке. После прокладки всех коммуникаций, мастер по отделке шпаклюет стены для следующего этапа работ.
Есть отделочные материалы, на которых можно сэкономить и это никак не повлияет на итоговый результат и качество ремонта. Вот некоторые из них: