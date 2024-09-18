Большинство омичей недовольны своей улыбкой

В то же время страх перед болью остается одной из ключевых причин, по которым люди посещают врача раз в год или реже (так ответили 40% опрошенных). В числе самых пугающих процедур (на этот вопрос отвечали все респонденты) удаление зубов (этого боятся 77% респондентов), установка пломб (38%) и установка брекетов (15%). Гигиенической чистки боятся 8% опрошенных. А вот 15% не нравятся никакие манипуляции с зубами. И как отмечалось ранее, более чем для половины участников опроса (62%) самая пугающая процедура — это ознакомление со счетом за лечение.