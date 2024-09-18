Большинство омичей недовольны своей улыбкой

Posted 18 сентября, 11:55
Published 18 сентября, 11:55
Modified 18 сентября, 11:57
Updated 18 сентября, 11:57
Хотя большинство жителей Омской области боятся стоматологов, откладывать визит ко врачу их побуждает не страх перед болью, а высокая стоимость стоматологических услуг. К таким выводам пришли Группа Ренессанс страхование (RENI) и исследовательский центр Зарплаты.ру, опросив свыше 2,4 тыс. тысяч россиян по всей стране.
Как показал опрос, большинство опрошенных жителей Омской области в целом недовольны качеством своих зубов: 45% оценивают его как среднее, а 15% — ниже среднего. При этом врачи-стоматологи большой популярностью среди омичей не пользуются: лишь 25% респондентов посещают их раз в полгода или чаще, тогда как каждый второй делает это раз в год либо реже раза в год и только в случае, если зуб сильно заболит.
Главной причиной, по которой люди откладывают поход к стоматологу, оказался не ожидаемый страх (хотя зубных врачей боятся свыше половины опрошенных, лишь треть откладывают лечение именно из-за боязни боли), а слишком высокая стоимость услуг: на это указали 86% опрошенных. Примечательно, что почти для двух третей респондентов (62%) «услышать счет за услуги» гораздо страшнее самого процесса лечения.
Цены на стоматологические услуги вызывают недовольство у абсолютного большинства омичей (80%), тогда как приемлемыми их считает лишь каждый шестой. С точки зрения 80% опрошенных, стоимость пломбы не должна превышать 3 тыс. руб., еще 15% считают справедливой стоимостью пломбы максимум 5 тыс. руб. Каждый шестой участник опроса (16%) в целях экономии ездил лечить зубы в другой город, регион или страну.
В то же время страх перед болью остается одной из ключевых причин, по которым люди посещают врача раз в год или реже (так ответили 40% опрошенных). В числе самых пугающих процедур (на этот вопрос отвечали все респонденты) удаление зубов (этого боятся 77% респондентов), установка пломб (38%) и установка брекетов (15%). Гигиенической чистки боятся 8% опрошенных. А вот 15% не нравятся никакие манипуляции с зубами. И как отмечалось ранее, более чем для половины участников опроса (62%) самая пугающая процедура — это ознакомление со счетом за лечение.
В числе прочих распространенных причин, по которым люди не хотят идти к стоматологу, опасение столкнуться с навязыванием дополнительных услуг (45%). 40% не считают нужным идти ко врачу, если при наличии проблемы зуб не болит и, соответственно, в срочном лечении нет необходимости. И еще у 20% на это нет времени.
«При средних темпах подорожания медицинских услуг с начала года на 12%, стоматология традиционно бьет рекорды: рост расценок в этом сегменте составил + 20-25% в зависимости от вида стоматологических услуг. Причина, в частности, в большой доле импортных материалов и оборудования, — комментирует управляющий директор по ДМС „Ренессанс страхование“ Юлия Галаничева. — Страховые компании, за счет договорной работы с клинками, могут частично сдерживать рост стоимости добровольного медицинского страхования, но даже для крупных компаний-клиентов стоимость опции „стоматология“ в ДМС часто повышается на 10-12% к прошлому году».
Опрос также показал, что свыше половины жителей Омской области (55%) убеждены в том, что здоровая улыбка и свежее дыхание играют важную роль в поддержании позитивного образа на работе. В то же время 30% респондентов сталкивались с критическими замечаниями по поводу своих зубов со стороны коллег и / или руководства.
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*Методология
В опросе приняли участие 2,4 тыс. респондентов — начальники отделов и руководители компаний, в возрасте от 25 до 55 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование проводилось в мае 2024 года методом онлайн-анкетирования.