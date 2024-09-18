Бесконечно плохо. На омичей вновь обрушилась неприятность

Posted 18 сентября, 07:08
Published 18 сентября, 07:08
Modified 18 сентября, 07:11
Updated 18 сентября, 07:11
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, после полудня в среду, 18 сентября, на Омск снова обрушилась магнитная буря. Она достигла уровня G1 (слабая), и будет продолжаться до трех часов дня. Напомним, что этой осенью геомагнитная активность отмечается почти каждый день.
После сегодняшней вспышки специалисты прогнозируют следующую бурю через неделю. По их данным, неприятное явление возникнет снова 26 и 27 сентября. В эти дни магнитная буря снова ожидается слабой.
Тем не менее в этот период метеозависимые люди, то есть чувствительные к изменениям погоды, могут почувствовать недомогание. Многие жалуются на головную боль, тошноту, слабость, снижение работоспособности.