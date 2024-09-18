Бесконечно плохо. На омичей вновь обрушилась неприятность

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, после полудня в среду, 18 сентября, на Омск снова обрушилась магнитная буря. Она достигла уровня G1 (слабая), и будет продолжаться до трех часов дня. Напомним, что этой осенью геомагнитная активность отмечается почти каждый день.