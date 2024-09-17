Ждет зарплата до 87 тысяч и служебный автомобиль. В омском минприроды ищут начальника

При наличии у кандидата водительского удостоверения, на время работы ему будут предоставлять служебный автомобиль. Предусмотрены командировки и ненормированный график. Соискателям необходимо иметь высшее образование и опыт госслужбы от 2 лет. Заявки принимают до 7 октября.