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Posted 17 сентября, 06:45

Published 17 сентября, 06:45

Modified 17 сентября, 06:47

Updated 17 сентября, 06:47

Иллюстрация

Ждет зарплата до 87 тысяч и служебный автомобиль. В омском минприроды ищут начальника

17 сентября 2024, 06:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском минприроды ищут начальника управления на зарплату до 87 тысяч

Кандидату необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы. Предусмотрены командировки и ненормированный график.

В минприроды Омской области сегодня, 17 сентября, опубликовали вакансию для начальника управления охраны и использования животного мира. Зарплата составит от 79 000 до 87 000 рублей.

Будущему руководителю предстоит курировать вопросы в сфере охоты и рыболовства, вести Красную книгу Омской области, утверждать нормы добычи животных и заниматься прочими административными делами.

При наличии у кандидата водительского удостоверения, на время работы ему будут предоставлять служебный автомобиль. Предусмотрены командировки и ненормированный график. Соискателям необходимо иметь высшее образование и опыт госслужбы от 2 лет. Заявки принимают до 7 октября.

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#Евгений Игишев#Образование#Омская область#Зарплата#Охота#Вакансия#Охрана#Вакансии#Госслужба#Животный мир#График работы#Рыболовство#Добыча животных
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