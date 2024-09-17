Ждет зарплата до 87 тысяч и служебный автомобиль. В омском минприроды ищут начальника

Posted 17 сентября, 06:45
Published 17 сентября, 06:45
Modified 17 сентября, 06:47
Updated 17 сентября, 06:47
В минприроды Омской области сегодня, 17 сентября, опубликовали вакансию для начальника управления охраны и использования животного мира. Зарплата составит от 79 000 до 87 000 рублей.
Будущему руководителю предстоит курировать вопросы в сфере охоты и рыболовства, вести Красную книгу Омской области, утверждать нормы добычи животных и заниматься прочими административными делами.
При наличии у кандидата водительского удостоверения, на время работы ему будут предоставлять служебный автомобиль. Предусмотрены командировки и ненормированный график. Соискателям необходимо иметь высшее образование и опыт госслужбы от 2 лет. Заявки принимают до 7 октября.
Ранее Город55 рассказывал, что на омских оборонных предприятиях открылись больше 1,3 тысячи вакансий.