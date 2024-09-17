Задержки в омском аэропорту. Туман нарушил расписание полетов

Posted 17 сентября, 06:11
Published 17 сентября, 06:11
Modified 17 сентября, 06:13
Updated 17 сентября, 06:13
В минувшие сутки пассажиры омского аэропорта столкнулись с непредвиденными задержками рейсов. Причиной сбоя в расписании стали неблагоприятные погодные условия — густой утренний туман, окутавший взлетно-посадочную полосу.
По информации диспетчерской службы аэропорта, задержки коснулись как вылетающих, так и прибывающих рейсов. Наибольшие изменения в расписании затронули утренние рейсы.
Так, рейс С76390 авиакомпании S7 Airlines, следующий в Иркутск, был отложен на час. Вместо запланированного вылета в 01:15, самолет покинул аэропорт лишь в 02:15.
Пассажирам, направляющимся в Сочи рейсом У6676 «Уральских авиалиний», пришлось ждать своего вылета на 30 минут дольше. Изначально запланированный на 04:30 рейс отправился в 05:00.
Наиболее значительная задержка постигла рейс У6388 «Уральских авиалиний» в московский аэропорт Домодедово. Вместо назначенных 06:30, самолет смог вылететь только в 08:20, что составило почти двухчасовую задержку.
Рейс С72566 авиакомпании S7 Airlines, также следующий в Домодедово, отправился с задержкой в 46 минут. Вылет состоялся в 07:36 вместо запланированных 06:50.
Пассажиры, направлявшиеся в Санкт-Петербург рейсом КЛ308 авиакомпании «Северный ветер», также столкнулись с часовой задержкой. Самолет покинул омский аэропорт в 10:05 вместо запланированных 09:05.
Метеорологи сообщают, что в ближайшие дни погода в Омске может оставаться нестабильной. По прогнозам, 18 и 19 сентября ожидается облачность, что может повлиять на работу аэропорта.
В связи с этим, администрация аэропорта рекомендует пассажирам внимательно следить за обновлениями расписания и прибывать на регистрацию заблаговременно.
Ранее Город55 уже упоминал о том, как в аэропорту задержали семь рейсов. Причиной тому стал густой туман, который накрыл регион утром.