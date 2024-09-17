За Колосовский район теперь будет отвечать новый прокурор

Posted 17 сентября, 03:26
Published 17 сентября, 03:26
Modified 17 сентября, 03:26
Updated 17 сентября, 03:26
В Колосовском районе Омской области назначен новый прокурор, им стал 34-летний Дмитрий Шалюк. Об этом официально сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Дмитрий Шалюк, коренной омич, имеет значительный опыт работы в правоохранительных органах. Он окончил Омскую Академию МВД и несколько лет служил в УМВД по Омской области. В прокуратуру пришел в 2013 году и долгое время строил там карьеру. Занимал разные должности, стал даже старшим помощником прокурора Знаменского района и заместителем прокурора Оконешниковского района.
Добавим, что Дмитрий женат и воспитывает двоих детей.
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