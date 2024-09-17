За Колосовский район теперь будет отвечать новый прокурор

Дмитрий Шалюк, коренной омич, имеет значительный опыт работы в правоохранительных органах. Он окончил Омскую Академию МВД и несколько лет служил в УМВД по Омской области. В прокуратуру пришел в 2013 году и долгое время строил там карьеру. Занимал разные должности, стал даже старшим помощником прокурора Знаменского района и заместителем прокурора Оконешниковского района.