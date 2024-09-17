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Posted 17 сентября, 03:26

Published 17 сентября, 03:26

Modified 17 сентября, 03:26

Updated 17 сентября, 03:26

Иллюстрация

За Колосовский район теперь будет отвечать новый прокурор

17 сентября 2024, 03:26
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Колосовском районе Омской области назначили нового прокурора

На эту должность назначили Дмитрия Шалюка. В прокуратуре работает с 2013 года.

В Колосовском районе Омской области назначен новый прокурор, им стал 34-летний Дмитрий Шалюк. Об этом официально сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Дмитрий Шалюк, коренной омич, имеет значительный опыт работы в правоохранительных органах. Он окончил Омскую Академию МВД и несколько лет служил в УМВД по Омской области. В прокуратуру пришел в 2013 году и долгое время строил там карьеру. Занимал разные должности, стал даже старшим помощником прокурора Знаменского района и заместителем прокурора Оконешниковского района.

Добавим, что Дмитрий женат и воспитывает двоих детей.

Ранее Город55 писал о слухах среди журналистов о том, что глава администрации Ленинского округа Дмитрий Зярко покидает свой пост. Он уезжает жить и работать в Томск на высокую должность.

В департаменте строительства назначили нового заместителя директора. Чиновника официально не представляли миру в новой должности, но соответствующая строчка появилась на сайте администрации.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Прокуратура#Колосовский район#Прокурор#Новости#Правоохранительные органы
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