В Горсовете представили новую структуру администрации Омска

Posted 17 сентября, 13:38
Published 17 сентября, 13:38
Modified 17 сентября, 18:19
Updated 17 сентября, 18:19
Сегодня на заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка депутаты рассмотрели постановление, в котором была представлена новая структура администрации Омска.
Согласно документу, директор депстроя теряет полномочия заместителя градоначальника, при этом сам департамент строительства отправляется в подчинение руководителю Аппарата мэра.
Второе изменение — будет введена должность директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы, он также будет отвечать за департамент контроля и управление финансового контроля.
В результате депутаты одобрили изменения и озвучат окончательное решение на заседании Омского городского Совета.
Напомним, что недавно в Омске назначили нового заместителя директора департамента строительства. Им стал Александр Кох, ранее он курировал ремонт и строительство детских садов и школ в департаменте образования.