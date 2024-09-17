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Posted 17 сентября, 13:38

Published 17 сентября, 13:38

Modified 17 сентября, 18:19

Updated 17 сентября, 18:19

В Горсовете представили новую структуру администрации Омска

В Горсовете представили новую структуру администрации Омска

17 сентября 2024, 13:38
Фото: Омский городской совет
Депутаты омского Горсовета рассмотрели проект постановления, в котором предлагается лишить директора депстроя должности заместителя мэра.

Сегодня на заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка депутаты рассмотрели постановление, в котором была представлена новая структура администрации Омска.

Согласно документу, директор депстроя теряет полномочия заместителя градоначальника, при этом сам департамент строительства отправляется в подчинение руководителю Аппарата мэра.

Второе изменение — будет введена должность директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы, он также будет отвечать за департамент контроля и управление финансового контроля.

В результате депутаты одобрили изменения и озвучат окончательное решение на заседании Омского городского Совета.

Напомним, что недавно в Омске назначили нового заместителя директора департамента строительства. Им стал Александр Кох, ранее он курировал ремонт и строительство детских садов и школ в департаменте образования.

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