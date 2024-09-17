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Posted 17 сентября, 10:30

Published 17 сентября, 10:30

Modified 17 сентября, 10:30

Updated 17 сентября, 10:30

В Омске пройдет VII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Калимулина

В Омске пройдет VII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Калимулина

17 сентября 2024, 10:30
Фото: Архив семьи
20–22 сентября 2024 года в г. Омске состоится VII Всероссийский турнир памяти Тимержана Калимулина по греко-римской борьбе среди юношей 13–15 лет.

С 21 по 22 сентября в Омске пройдет VII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный легендарному борцу Тимержану Калимулину, известному как «Маэстро борьбы». Мероприятие состоится в зале борьбы СШОР «Сибирский нефтяник» по адресу пр. Мира, 1а.

Этот турнир — важное событие для молодых спортсменов, так как это единственные всероссийские соревнования по спортивной борьбе за Уралом в этой возрастной категории за год.

Участие уже подтвердили более 250 юных борцов из разных регионов России, включая Республику Алтай, Красноярский край, Курганскую, Новосибирскую, Омскую, Хакасию, Томскую, Тюменскую области, ХМАО Югра, Челябинскую, Кемеровскую и Свердловскую области, а также из Республики Казахстан.

Видео: предоставлено организаторами спортивного мероприятия.

Омичи приглашаются поддержать наших атлетов и стать свидетелями увлекательных схваток. На VII Всероссийском турнире по греко-римской борьбе, посвященном памяти Тимержана Калимулина, участники смогут черпать вдохновение от трехкратного олимпийского чемпиона и сенатора Александра Карелина. В ходе церемонии открытия зрителей порадуют почетные гости и артисты из студии Dance Move, среди которых будут внучки Тимержана Калимулина.

Фото: Архив семьи

Организатором турнира является Федерация спортивной борьбы Омской области, а также дочь Тимержана, Лилия Хомицкая. Соревнования проводятся при поддержке регионального Министерства спорта и общества «Динамо». Во второй раз подряд грантовую помощь турниру предоставляет Омский НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», реализуемой компанией «Газпром нефть».

Место проведения: зал борьбы СШОР «Сибирский нефтяник» (пр. Мира, 1а).

Программа турнира на 21 сентября 2024 года:

  • 10:00 — Начало поединков (в/к 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 92, 100, 110 кг)
  • 17:00 — Торжественное открытие турнира, ссылку на онлайн-трансляцию можно будет взять в группе Турнира в социальной сети Вконтакте.
  • 17:45 — Финальные встречи. Награждение победителей и призеров турнира в весовых категориях 32, 92, 100, 110 кг.

Программа турнира на 22 сентября 2024 г.:

08.30 — Финальные встречи. Награждение победителей и призеров турнира в весовых категорий: 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг.

Организаторы приглашают спортсменов и болельщиков посетить турнир и поддержать участников соревнований. Вход бесплатный.

Подробности можно узнать на сайте http://турниркалимулина.рф/.

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