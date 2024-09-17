В Италии правоохранители изъяли крупную партию поддельных игровых консолей

В последние несколько лет наблюдается значительный рост интереса к ретрогеймингу. Консоли и видеоигры, которые пользовались популярностью десятилетия назад, сейчас продаются за сотни и даже тысячи долларов. Например, в 2021 году игра Super Mario 64 была продана за рекордные 1,56 миллиона долларов, а вскоре после этого другой экземпляр Super Mario Bros. ушел с молотка за 2 миллиона долларов.