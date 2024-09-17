В Италии правоохранители изъяли крупную партию поддельных игровых консолей

Posted 17 сентября, 08:04
Published 17 сентября, 08:04
Modified 17 сентября, 08:04
Updated 17 сентября, 08:04
Как пишет newkhakasiya.online, общая стоимость изъятых контрафактных устройств, которые являются подделками консолей Nintendo, Sega и Atari, превышает 47,5 миллиона евро. По информации правоохранительных органов, все подделки произведены в КНР и не соответствуют стандартам безопасности Европейского союза.
В числе пиратских игр, обнаруженных на этих устройствах, оказались копии известных хитов 80-х и 90-х годов, таких как Super Mario Bros. и Street Fighter. Все найденные устройства и игры были уничтожены, а девять граждан Италии были задержаны за сбыт поддельной продукции. В случае подтверждения их вины им может грозить до восьми лет лишения свободы.
Алессандро Лангелла, глава подразделения по борьбе с экономическими преступлениями полиции Турина, отметил, что операция была масштабной из-за высокой стоимости изъятых товаров. Он добавил, что ретрогейминг стал крупным бизнесом, что привлекает внимание мошенников.
В последние несколько лет наблюдается значительный рост интереса к ретрогеймингу. Консоли и видеоигры, которые пользовались популярностью десятилетия назад, сейчас продаются за сотни и даже тысячи долларов. Например, в 2021 году игра Super Mario 64 была продана за рекордные 1,56 миллиона долларов, а вскоре после этого другой экземпляр Super Mario Bros. ушел с молотка за 2 миллиона долларов.
Правоохранители также подчеркивают, что использование поддельных устройств может быть опасно для здоровья, поскольку они не соответствуют техническим стандартам.