В десятках школ и детских садов Омска включили отопление

Posted 17 сентября, 14:01
Published 17 сентября, 14:01
Modified 17 сентября, 14:03
Updated 17 сентября, 14:03
Сегодня, 17 сентября, в 28 школах, 24 детских садах и двух учреждениях дополнительного образования Омска включили отопление. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Процесс продолжится и завтра.
Градоначальник также добавил, что на следующей неделе тепло начнет приходить в жилые дома.
Напомним, что сегодня отопительные системы запустили в Большеуковском, Калачинском, Павлоградском, Полтавском и Тевризском районах. Об этом сообщил министр энергетики Омской области Владимир Шнипко.