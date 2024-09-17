gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 14:01

Published 17 сентября, 14:01

Modified 17 сентября, 14:03

Updated 17 сентября, 14:03

В десятках школ и детских садов Омска включили отопление

В десятках школ и детских садов Омска включили отопление

17 сентября 2024, 14:01
Фото: 1MI
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что сегодня вечером в десятках детских садов и школ города включили отопление, подключение жилых домов к теплу начнется на следующей неделе.

Сегодня, 17 сентября, в 28 школах, 24 детских садах и двух учреждениях дополнительного образования Омска включили отопление. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Процесс продолжится и завтра.

Градоначальник также добавил, что на следующей неделе тепло начнет приходить в жилые дома.

Напомним, что сегодня отопительные системы запустили в Большеуковском, Калачинском, Павлоградском, Полтавском и Тевризском районах. Об этом сообщил министр энергетики Омской области Владимир Шнипко.

Снова не Омск. Еще в пяти районах региона включат отопление
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Новости
Подпишитесь
Популярное