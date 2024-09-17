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Posted 17 сентября, 16:31

Published 17 сентября, 16:31

Modified 17 сентября, 16:33

Updated 17 сентября, 16:33

«Авангард» проиграл выездной матч «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4

Третье поражение подряд. «Авангард» на выезде уступил «Салавату Юлаеву»

17 сентября 2024, 16:31
Фото: ХК Авангард

«Авангард» проиграл выездной матч «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4

У омичей шайбы забросили Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов.

Омский «Авангард» сегодня, 17 сентября, встретился в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым». «Ястребы» проиграли со счетом 2:4.

Уфимцы открыли счет в матче на 8-й минуте. Шайбу в ворота Павла Хомченко забросил Ильдан Газимов. Ассистентами атаки стали Артем Набиев и Григорий Панин. Спустя две минуты «Салават» укрепил преимущество — 2:0. Отличился Артем Пименов. Под конец первого игрового отрезка у уфимцев удалился Владислав Ефремов за блокировку. «Ястребам» удалось реализовать численное преимущество. С передачи Линдена Вея и Алексея Макеева шайбу забросил Семен Чистяков.

Второй период начался при счете 2:1 в пользу хозяев льда. «Салават Юлаев» вновь оказался сильнее: Алексей Василевский отправил третью шайбу в ворота омичей. В конце двадцатиминутки игрок уфимцев Григорий Панин поехал на скамейку штрафников за удар клюшкой. Но «ястребы» не успели забить в большинстве. Игра перешла в третий период.

Фото: ХК Авангард

На 41-й минуте «ястреб» Даррен Диц заработал малый штраф за подножку. И тут же Александр Хмелевский из «Салавата Юлаева» получил две минуты за игру высоко поднятой клюшкой. «Авангард» удачно провел большинство. Капитан Дамир Шарипзянов забросил с передачи Вея и Макеева — 3:2. Однако в середине периода уфимцы снова увеличили разницу в счете — 4:2. Автором гола стал Александр Шаров. В конце периода омичи заменили вратаря на полевого игрока, но не смогли спасти игру.

Для «Авангарда» это третье поражение подряд. Ранее «ястребы» уступили «Сибири» и «Амуру».

Статистика матча:

  • Броски: 61-58;
  • Броски в створ: 37-31;
  • Голы: 4-2;
  • Вбрасывания: 28-39;
  • Блокированные броски: 14-15;
  • Силовые приемы: 18-12;
  • Отборы: 7-8;
  • Потери: 4-8;
  • Перехваты: 7-12;
  • Время в атаке: 16:14–15:33;
  • Штраф: 10-12

Следующую игру «Авангард» проведет на домашней арене. В пятницу, 20 сентября, «ястребы» встретятся с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

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