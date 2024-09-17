Третье поражение подряд. «Авангард» на выезде уступил «Салавату Юлаеву»

На 41-й минуте «ястреб» Даррен Диц заработал малый штраф за подножку. И тут же Александр Хмелевский из «Салавата Юлаева» получил две минуты за игру высоко поднятой клюшкой. «Авангард» удачно провел большинство. Капитан Дамир Шарипзянов забросил с передачи Вея и Макеева — 3:2. Однако в середине периода уфимцы снова увеличили разницу в счете — 4:2. Автором гола стал Александр Шаров. В конце периода омичи заменили вратаря на полевого игрока, но не смогли спасти игру.