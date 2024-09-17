Требуется 1,3 млрд рублей. Как в Омске планируют возродить СКК имени Блинова

Posted 17 сентября, 07:10
Published 17 сентября, 07:10
Modified 17 сентября, 07:12
Updated 17 сентября, 07:12
В Омске активно обсуждается перспектива возрождения спортивно-концертного комплекса имени Виктора Блинова, который был закрыт в 2020 году из-за несоответствия нормам пожарной безопасности. Депутаты областного парламента предложили вдохнуть в него новую жизнь, превратив его в центр для азиатских видов спорта. Это не только позволит восстановить здание, но и станет значительным шагом в развитии спортивной жизни региона.
Азиатские виды спорта, такие как джиу-джитсу, куреш, ушу, сепактакрау и кабадди, становятся все более популярными и привлекают внимание зрителей своей зрелищностью. Азиатские игры, которые включают в себя как традиционные олимпийские дисциплины, так и уникальные виды спорта, могут стать важной частью спортивной культуры Омска. Идея создания центра для этих видов спорта возникла не случайно: Омск имеет все шансы стать одним из ведущих центров их развития в России. Депутаты уверены, что привлечение инвесторов поможет обеспечить стабильное финансирование и уход за комплексом, что позволит ему функционировать долгие годы.
На заседании комитета по собственности, которое прошло в первый день осенней парламентской сессии, министр спорта Омской области Иван Колесник представил планы по капитальному ремонту комплекса. В 2022 году была подготовлена проектно-сметная документация, согласно которой ремонт обойдется в 1,3 миллиарда рублей. Однако в бюджете на 2025 год предусмотрено лишь 508 миллионов рублей, что создает необходимость поиска дополнительных источников финансирования. Председатель комитета Игорь Зуга отметил, что для успешного привлечения инвестиций необходимо разработать стратегический план, который поможет сделать комплекс самоокупаемым.
Кроме того, депутаты обсудили вопросы разграничения государственной собственности. В октябре планируется провести семинар-конференцию, чтобы глубже изучить проблемы учета государственной собственности Омской области. Это мероприятие станет важным шагом в улучшении управления региональными ресурсами и может помочь в поиске дополнительных средств для реализации проектов, подобных реконструкции СКК имени Блинова.
Инициатива по превращению спортивно-концертного комплекса в центр азиатских видов спорта может стать важным этапом в развитии спортивной инфраструктуры Омска.
Ранее Город55 упоминал о том, что омские застройщики начали активно сотрудничать с администрацией насчет постройки новых школ и детских садов.