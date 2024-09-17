Требуется 1,3 млрд рублей. Как в Омске планируют возродить СКК имени Блинова

Азиатские виды спорта, такие как джиу-джитсу, куреш, ушу, сепактакрау и кабадди, становятся все более популярными и привлекают внимание зрителей своей зрелищностью. Азиатские игры, которые включают в себя как традиционные олимпийские дисциплины, так и уникальные виды спорта, могут стать важной частью спортивной культуры Омска. Идея создания центра для этих видов спорта возникла не случайно: Омск имеет все шансы стать одним из ведущих центров их развития в России. Депутаты уверены, что привлечение инвесторов поможет обеспечить стабильное финансирование и уход за комплексом, что позволит ему функционировать долгие годы.