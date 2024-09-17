gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 03:10

Published 17 сентября, 03:10

Modified 17 сентября, 03:10

Updated 17 сентября, 03:10

Иллюстрация

Снова доработки. Частный сектор в Амурском поселке отдают под комплексную застройку

17 сентября 2024, 03:10
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске на месте 150 частных домов за 10 лет хотят построить огромный микрорайон

Комплексно планируют развивать территорию площадью 10,1 га в границах улиц Авангардной, 4-я Челюскинцев, Сурикова и 1-я Челюскинцев. Застройщика после согласования проекта выберут с помощью торгов.

В Омске доработали проект комплексного развития еще одной территории. Документ опубликовали на сайте городской администрации. Речь в нем идет о 10,1 га, расположенных в Центральном округе, в границах улиц Авангардной, 4-я Челюскинцев, Сурикова, 1-я Челюскинцев. В июле 2024-го этот проект КРТ уже собирались отдавать на подпись мэру Омска Сергею Шелесту, однако, видимо, документ все же потребовал корректировки.

Срок реализации проекта комплексной застройки остался прежним — 10 лет. За это время на территории вместо частного сектора должен появиться новый микрорайон с общей площадью застройки не менее 70 тысяч «квадратов». Предполагается, что в границах данных улиц можно построить дома средней этажности, высотки, гаражи, объекты образования, здравоохранения, культурно-досуговой деятельности, бытового обслуживания, госуправления, делового управления, магазины, банки, общепит и автостоянки.

Проект КРТПроект КРТ
Проект КРТ. Фото: Администрация Омска

Сейчас территорию, которую хотят отдать под застройку, занимают семь аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов, а также несколько многоквартирных домов, не имеющих такого статуса. В основном же пространство в границах Авангардной, 4-й Челюскинцев, Сурикова и 1-й Челюскинцев занято частными домами — таких объектов в проекте указано 155.

Напомним, что инвесторов, которые реализуют проекты КРТ, выбирают на торгах. Недавно Город55 рассказывал, что к будущему микрорайону на Лермонтова прирезали 1,5 га. Дополнительное место под застройку нашли в границах улиц 20 лет РККА, 22-я Линия, Масленникова и 20-я Линия.

Застройщики омских многоэтажек инвестируют в образование: что и где они построят
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Новости#Частный сектор#Жилой комплекс#КРТ
Подпишитесь
Популярное