Снова доработки. Частный сектор в Амурском поселке отдают под комплексную застройку

Posted 17 сентября, 03:10
Published 17 сентября, 03:10
Modified 17 сентября, 03:10
Updated 17 сентября, 03:10
В Омске доработали проект комплексного развития еще одной территории. Документ опубликовали на сайте городской администрации. Речь в нем идет о 10,1 га, расположенных в Центральном округе, в границах улиц Авангардной, 4-я Челюскинцев, Сурикова, 1-я Челюскинцев. В июле 2024-го этот проект КРТ уже собирались отдавать на подпись мэру Омска Сергею Шелесту, однако, видимо, документ все же потребовал корректировки.
Срок реализации проекта комплексной застройки остался прежним — 10 лет. За это время на территории вместо частного сектора должен появиться новый микрорайон с общей площадью застройки не менее 70 тысяч «квадратов». Предполагается, что в границах данных улиц можно построить дома средней этажности, высотки, гаражи, объекты образования, здравоохранения, культурно-досуговой деятельности, бытового обслуживания, госуправления, делового управления, магазины, банки, общепит и автостоянки.
Сейчас территорию, которую хотят отдать под застройку, занимают семь аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов, а также несколько многоквартирных домов, не имеющих такого статуса. В основном же пространство в границах Авангардной, 4-й Челюскинцев, Сурикова и 1-й Челюскинцев занято частными домами — таких объектов в проекте указано 155.
Напомним, что инвесторов, которые реализуют проекты КРТ, выбирают на торгах. Недавно Город55 рассказывал, что к будущему микрорайону на Лермонтова прирезали 1,5 га. Дополнительное место под застройку нашли в границах улиц 20 лет РККА, 22-я Линия, Масленникова и 20-я Линия.