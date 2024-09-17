Снова доработки. Частный сектор в Амурском поселке отдают под комплексную застройку

В Омске доработали проект комплексного развития еще одной территории. Документ опубликовали на сайте городской администрации. Речь в нем идет о 10,1 га, расположенных в Центральном округе, в границах улиц Авангардной, 4-я Челюскинцев, Сурикова, 1-я Челюскинцев. В июле 2024-го этот проект КРТ уже собирались отдавать на подпись мэру Омска Сергею Шелесту, однако, видимо, документ все же потребовал корректировки.