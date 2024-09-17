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Posted 17 сентября, 15:01

Published 17 сентября, 15:01

Modified 17 сентября, 15:04

Updated 17 сентября, 15:04

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Скандал в хоккейной семье, бабье лето и приближение магнитной бури. Омск сегодня

17 сентября 2024, 15:01
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В семье бывшего игрока «Авангарда» назрел серьезный конфликт

Бывшая жена Арсения Грицюка рассказала о деталях семейного конфликта. Виктория Данильчук утверждает, что хоккеист выгнал ее на улицу с грудным ребенком и стал инициатором развода. Кроме того, по словам девушки, Грицюк попросил уменьшить себе зарплату, чтобы не платить алименты четырехмесячной дочери.

Жена экс-нападающего «Авангарда» Грицюка раскрыла подробности семейного конфликта
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Новость №2. Синоптики спрогнозировали вторую волну бабьего лета в Омской области

Синоптики предупредили жителей Омской области, что скоро в регион вернется летнее тепло. С 18 по 23 сентября в Омской области столбик термометра будет держаться в пределах +17… +20 градусов. Однако потом наступит похолодание: в конце следующей недели температура воздуха не поднимется выше +11 градусов.

Вторая волна бабьего лета: сентябрь еще подкинет сюрприз омичам
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Новость №3. На Омскую область надвигается очередная магнитная буря

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня Омскую область накрыла магнитная буря уровня G2 (средняя буря). Такое же явление ожидается в регионе 26 и 27 сентября и 13 и 14 октября. Отмечается, что магнитосфера будет оставаться возбужденной 28 сентября и 11 и 12 октября.

На Омскую область обрушилась мощная магнитная буря
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