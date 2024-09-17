Скандал в хоккейной семье, бабье лето и приближение магнитной бури. Омск сегодня

Posted 17 сентября, 15:01
Published 17 сентября, 15:01
Modified 17 сентября, 15:04
Updated 17 сентября, 15:04
Новость №1. В семье бывшего игрока «Авангарда» назрел серьезный конфликт
Бывшая жена Арсения Грицюка рассказала о деталях семейного конфликта. Виктория Данильчук утверждает, что хоккеист выгнал ее на улицу с грудным ребенком и стал инициатором развода. Кроме того, по словам девушки, Грицюк попросил уменьшить себе зарплату, чтобы не платить алименты четырехмесячной дочери.
Новость №2. Синоптики спрогнозировали вторую волну бабьего лета в Омской области
Синоптики предупредили жителей Омской области, что скоро в регион вернется летнее тепло. С 18 по 23 сентября в Омской области столбик термометра будет держаться в пределах +17… +20 градусов. Однако потом наступит похолодание: в конце следующей недели температура воздуха не поднимется выше +11 градусов.
Новость №3. На Омскую область надвигается очередная магнитная буря
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня Омскую область накрыла магнитная буря уровня G2 (средняя буря). Такое же явление ожидается в регионе 26 и 27 сентября и 13 и 14 октября. Отмечается, что магнитосфера будет оставаться возбужденной 28 сентября и 11 и 12 октября.