Скандал в хоккейной семье, бабье лето и приближение магнитной бури. Омск сегодня

Бывшая жена Арсения Грицюка рассказала о деталях семейного конфликта. Виктория Данильчук утверждает, что хоккеист выгнал ее на улицу с грудным ребенком и стал инициатором развода. Кроме того, по словам девушки, Грицюк попросил уменьшить себе зарплату, чтобы не платить алименты четырехмесячной дочери.