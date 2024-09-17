Полтонны смерти. В омской полиции рассказали, сколько наркотиков изъяли у курьеров

Posted 17 сентября, 02:25
Published 17 сентября, 02:25
Modified 17 сентября, 02:25
Updated 17 сентября, 02:25
В Омской области в 2023 и 2024 годах полицейские изъяли почти полтонны наркотиков. Данные Городу55 предоставили в региональном УМВД.
Так, в прошлом году полиция изъяла из незаконного оборота 309 килограммов опасного зелья: 190,4 килограммов веществ растительного происхождения, 118 килограммов — синтетического. Самая крупная партия составила 10 килограммов «синтетики». Столько наркотиков нашли у 24-летнего молодого человека в июле 2023 года. Всего же по итогам прошлого года 950 человек стали фигурантами уголовных дел, связанных с производством, хранением и распространением запрещенных веществ.
С начала нынешнего года в регионе изъяли 163 килограмма наркотиков: 61 килограмм — растительного происхождения, 102 килограмма — синтетического происхождения. Самую крупную партию нашли у жителя Красноярского края, 37-летнего мужчину задержали в Омской области с 5 килограммами «синтетики». С января по август «уголовку» за незаконный оборот наркотиков завели в регионе на 612 человек.
А вчера, 16 сентября, прокуратура направила в суд дело о производстве 69 килограммов наркотиков. На скамье подсудимых окажется 45-летний местный Иркутской области. Мужчина приобрел в Омской области частный до и обустроил там нарколабораторию.