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Posted 17 сентября, 02:25

Published 17 сентября, 02:25

Modified 17 сентября, 02:25

Updated 17 сентября, 02:25

Иллюстрация

Полтонны смерти. В омской полиции рассказали, сколько наркотиков изъяли у курьеров

17 сентября 2024, 02:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омская полиция с начала прошлого года изъяла у курьеров полтонны наркотиков

За этот период фигурантами уголовных дел по 228 статье стали больше 1,5 тысяч человек.

В Омской области в 2023 и 2024 годах полицейские изъяли почти полтонны наркотиков. Данные Городу55 предоставили в региональном УМВД.

Так, в прошлом году полиция изъяла из незаконного оборота 309 килограммов опасного зелья: 190,4 килограммов веществ растительного происхождения, 118 килограммов — синтетического. Самая крупная партия составила 10 килограммов «синтетики». Столько наркотиков нашли у 24-летнего молодого человека в июле 2023 года. Всего же по итогам прошлого года 950 человек стали фигурантами уголовных дел, связанных с производством, хранением и распространением запрещенных веществ.

С начала нынешнего года в регионе изъяли 163 килограмма наркотиков: 61 килограмм — растительного происхождения, 102 килограмма — синтетического происхождения. Самую крупную партию нашли у жителя Красноярского края, 37-летнего мужчину задержали в Омской области с 5 килограммами «синтетики». С января по август «уголовку» за незаконный оборот наркотиков завели в регионе на 612 человек.

А вчера, 16 сентября, прокуратура направила в суд дело о производстве 69 килограммов наркотиков. На скамье подсудимых окажется 45-летний местный Иркутской области. Мужчина приобрел в Омской области частный до и обустроил там нарколабораторию.

С тайниками в лесах: в Омской области раскрыли крупную нарколабораторию
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#Евгений Игишев#Происшествия#Полиция#Омская область#Наркотики#Задержания#Преступления
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