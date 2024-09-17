Полтонны смерти. В омской полиции рассказали, сколько наркотиков изъяли у курьеров

Так, в прошлом году полиция изъяла из незаконного оборота 309 килограммов опасного зелья: 190,4 килограммов веществ растительного происхождения, 118 килограммов — синтетического. Самая крупная партия составила 10 килограммов «синтетики». Столько наркотиков нашли у 24-летнего молодого человека в июле 2023 года. Всего же по итогам прошлого года 950 человек стали фигурантами уголовных дел, связанных с производством, хранением и распространением запрещенных веществ.