На Омскую область обрушилась мощная магнитная буря

Posted 17 сентября, 07:06
Published 17 сентября, 07:06
Modified 17 сентября, 07:10
Updated 17 сентября, 07:10
На Омскую область сегодня обрушилась магнитная буря. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ее уровень достиг значения G2 (средняя буря). Буря продлится примерно до 15 часов. После магнитосфера останется возбужденной.
Согласно долгосрочному прогнозу, магнитные бури также ожидаются 26 и 27 сентября и 13 и 14 октября. Магнитосфера также будет возбужденной 28 сентября и 11 и 12 октября.
Магнитные бури — резкие изменения в магнитном поле Земли, которые провоцирует повышенная активность Солнца. Самый максимальный класс бури — G5. У метеозависимых людей во время повышенной солнечной активности может ухудшиться самочувствие. Оно проявляется в повышении артериального давления, головной боли, бессоннице.