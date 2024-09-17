gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 07:06

Published 17 сентября, 07:06

Modified 17 сентября, 07:10

Updated 17 сентября, 07:10

Иллюстрация

На Омскую область обрушилась мощная магнитная буря

17 сентября 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Буря продлится примерно до 15 часов, а после магнитосфера останется возбужденной.

На Омскую область сегодня обрушилась магнитная буря. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ее уровень достиг значения G2 (средняя буря). Буря продлится примерно до 15 часов. После магнитосфера останется возбужденной.

СкриншотСкриншот
Скриншот. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Согласно долгосрочному прогнозу, магнитные бури также ожидаются 26 и 27 сентября и 13 и 14 октября. Магнитосфера также будет возбужденной 28 сентября и 11 и 12 октября.

СкриншотСкриншот
Скриншот. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури — резкие изменения в магнитном поле Земли, которые провоцирует повышенная активность Солнца. Самый максимальный класс бури — G5. У метеозависимых людей во время повышенной солнечной активности может ухудшиться самочувствие. Оно проявляется в повышении артериального давления, головной боли, бессоннице.

Метеозависимые, берегитесь. На Омск обрушится новая волна сильных магнитных бурь
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Наука#Омск#Прогноз#Магнитная буря#Магнитосфера#Лаборатория солнечной астрономии#ИКИ#ИСЗФ
Подпишитесь
Популярное