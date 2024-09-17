Из-за вспышки ОРВИ число омских классов на дистанте выросло в разы

В департаменте образования Городу55 предоставили данные о заболеваемости в школах и детских садах. По данным на вторник, 17 сентября, карантин объявили в 85 классов 25 школ. В дошкольных учреждения тоже растет число групп, ушедших на дистант. По последней информации, образовательный процесс приостановили для воспитанников 12 групп в 10 детских садах.