Из-за вспышки ОРВИ число омских классов на дистанте выросло в разы

Posted 17 сентября, 06:52
Published 17 сентября, 06:52
Modified 17 сентября, 06:55
Updated 17 сентября, 06:55
В департаменте образования Городу55 предоставили данные о заболеваемости в школах и детских садах. По данным на вторник, 17 сентября, карантин объявили в 85 классов 25 школ. В дошкольных учреждения тоже растет число групп, ушедших на дистант. По последней информации, образовательный процесс приостановили для воспитанников 12 групп в 10 детских садах.
Напомним, что буквально вчера цифры были несколько другие. В школах из-за ОРВИ на карантине было 37 классов. Таким образом, за сутки число выросло почти втрое.
Напомним, что карантин в классе или группе объявляют, если на больничном находятся больше 20% детей. Образовательный процесс приостанавливают минимум на семь дней.
По данным Роспотребнадзора, за неделю с 9 по 15 сентября в Омской области ковид подтвердился у 381 человека. Заболеваемость продолжает расти.