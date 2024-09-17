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Posted 17 сентября, 06:52

Published 17 сентября, 06:52

Modified 17 сентября, 06:55

Updated 17 сентября, 06:55

В Омске за сутки почти втрое увеличилось число классов на дистанте

Из-за вспышки ОРВИ число омских классов на дистанте выросло в разы

17 сентября 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney

В Омске за сутки почти втрое увеличилось число классов на дистанте

С каждым днем в регионе растет заболеваемость.

В департаменте образования Городу55 предоставили данные о заболеваемости в школах и детских садах. По данным на вторник, 17 сентября, карантин объявили в 85 классов 25 школ. В дошкольных учреждения тоже растет число групп, ушедших на дистант. По последней информации, образовательный процесс приостановили для воспитанников 12 групп в 10 детских садах.

Напомним, что буквально вчера цифры были несколько другие. В школах из-за ОРВИ на карантине было 37 классов. Таким образом, за сутки число выросло почти втрое.

Напомним, что карантин в классе или группе объявляют, если на больничном находятся больше 20% детей. Образовательный процесс приостанавливают минимум на семь дней.

По данным Роспотребнадзора, за неделю с 9 по 15 сентября в Омской области ковид подтвердился у 381 человека. Заболеваемость продолжает расти.

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#Ольга Скворцова#Образование#Омск#Роспотребнадзор#Школа#Детский сад#ОРВИ#Карантин#Заболеваемость#Школы#Ковид#Детские сады#Город55
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