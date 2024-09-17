В дни кыргызской культуры Шелест анонсировал появление новой улицы в Омске

Posted 17 сентября, 09:39
Published 17 сентября, 09:39
Modified 17 сентября, 09:53
Updated 17 сентября, 09:53
В Омске, городе, где мирно сосуществуют представители более 140 национальностей, состоялось торжественное открытие Дней кыргызской культуры. Это событие, прошедшее в стенах Омской государственной научной библиотеки имени А. С. Пушкина, стало ярким примером того, как культурные обмены могут укреплять межнациональные связи и способствовать взаимопониманию.
Мэр города Сергей Шелест, присутствующий на мероприятии, подчеркнул особую значимость такого культурного диалога для многонационального сообщества Омска. Он отметил, что в Омске проживает более 10 тысяч кыргызов, и именно для них Дни кыргызской культуры стали возможностью поделиться своей богатой историей и культурой с жителями города.
Но самое важное событие произошло в конце мероприятия. Сергей Шелест объявил о решении переименовать одну из улиц Омска в честь выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Это решение стало символом уважения к кыргызскому народу и признанием вклада в мировую культуру великого мастера слова.
Чингиз Айтматов известен своими произведениями, которые затрагивают глубокие философские и социальные темы. И теперь улица в Омске будет носить его имя, напоминая жителям города о значимости межнационального диалога и культурного обмена.
Мэр Омска уверен, что переименование улицы станет не только символом уважения к кыргызскому народу, но и послужит примером того, как через культурные мероприятия можно строить мосты между разными народами и создавать атмосферу взаимного уважения и сотрудничества.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске прошло торжественное открытие, которое завершало часть экспозиции аллеи олимпийских чемпионов.