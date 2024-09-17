В дни кыргызской культуры Шелест анонсировал появление новой улицы в Омске

Мэр города Сергей Шелест, присутствующий на мероприятии, подчеркнул особую значимость такого культурного диалога для многонационального сообщества Омска. Он отметил, что в Омске проживает более 10 тысяч кыргызов, и именно для них Дни кыргызской культуры стали возможностью поделиться своей богатой историей и культурой с жителями города.