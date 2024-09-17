Без резиновых сапог никак. В Омске подземный переход у СибАДИ затопило кипятком

Posted 17 сентября, 14:45
Published 17 сентября, 14:45
Modified 17 сентября, 14:49
Updated 17 сентября, 14:49
Сегодня утром на коммунальных сетях в омских Нефтяниках произошла авария: кипяток затопил подземный переход у СибАДИ. Как рассказали специалисты Омск РТС, утечка случилась на трассе возле остановки «Кристалл», после чего вода по каналу дошла до подземного перехода.
Рабочие отключили задвижки и приступили к откачке воды при помощи насоса.
Чтобы устранить проблему, бригадам «Тепловой компании» пришлось временно отключить трубопровод, пишет «12 Канал». Сейчас специалисты оценивают масштаб ущерба и обследуют пострадавший участок.
Напомним, что в начале месяца омичи пожаловались на потоп в районе улицы 20-я Линия. После огласки проблемы в соцсетях и СМИ неполадки были устранены.