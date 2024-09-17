Без резиновых сапог никак. В Омске подземный переход у СибАДИ затопило кипятком

Сегодня утром на коммунальных сетях в омских Нефтяниках произошла авария: кипяток затопил подземный переход у СибАДИ. Как рассказали специалисты Омск РТС, утечка случилась на трассе возле остановки «Кристалл», после чего вода по каналу дошла до подземного перехода.