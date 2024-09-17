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Posted 17 сентября, 14:45

Published 17 сентября, 14:45

Modified 17 сентября, 14:49

Updated 17 сентября, 14:49

Подземный переход у омского университета затопило кипятком

Без резиновых сапог никак. В Омске подземный переход у СибАДИ затопило кипятком

17 сентября 2024, 14:45
Фото: 1MI

Подземный переход у омского университета затопило кипятком

Сегодня утром в Нефтяниках произошла коммунальная авария — кипятком затопило подземный переход рядом с СибАДИ, причиной стала утечка на трассе возле остановки «Кристалл».

Сегодня утром на коммунальных сетях в омских Нефтяниках произошла авария: кипяток затопил подземный переход у СибАДИ. Как рассказали специалисты Омск РТС, утечка случилась на трассе возле остановки «Кристалл», после чего вода по каналу дошла до подземного перехода.

Рабочие отключили задвижки и приступили к откачке воды при помощи насоса.

Чтобы устранить проблему, бригадам «Тепловой компании» пришлось временно отключить трубопровод, пишет «12 Канал». Сейчас специалисты оценивают масштаб ущерба и обследуют пострадавший участок.

Напомним, что в начале месяца омичи пожаловались на потоп в районе улицы 20-я Линия. После огласки проблемы в соцсетях и СМИ неполадки были устранены.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Подземный переход#Новости#Затопления#Затопление#Подземный#Затопление дорог
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